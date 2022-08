Mónica Vergara es despedida como seleccionadora de México

México, (EFE).- La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó la destitución de Mónica Vergara como seleccionadora de México, luego de la mala actuación en el Premundial de la Concacaf, celebrado en Monterrey.

“Como parte de la reestructuración que la FMF compartió en días pasados, se informa que Mónica Vergara y Karla Maya, dejan la dirección técnica de la SNM femenil Mayor y sub’ 15, respectivamente”, anunció la Federación en un comunicado.

Dirigida por vergara, México perdió 1-0 con Jamaica, 3-0 con Haití y 1-0 con Estados Unidos y quedó fuera del Campeonato Mundial de Nueva Zelanda y Australia 2023 y de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Las mexicanas compitieron con todo a favor como equipo local, pero fueron incapaces de anotar un gol, después de lo cual Vergara explicó que no pasaba nada porque su equipo estaba en un proceso de aprendizaje y la meta real era el Mundial del 2027.

México no pudo establecerse como equipo ganador en ningún momento del proceso de Vergara, iniciado en el 2021, que estuvo marcado por la ausencia de la goleadora Charlyn Corral, borrada de las convocatorias, a pesar de pasar por un gran momento de forma deportiva.

Corral, ganadora de un Pichichi por ser la mejor goleadora en la liga española en el 2017-18, fue la segunda máxima anotadora de le temporada en México, pero, según Vergara, estaba por debajo de otras delanteras, lo cual no se demostró.

La Federación agradeció la disposición de Vergara y de Karla Maya al frente del equipo nacional sub’15 y reconoció la trayectoria de la primera, quien llevó a México a la final del Mundial sub’17 del 2018, que perdió con España.

Mientras elige a la nueva seleccionadora, la FMF anunció a Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores como entrenadores para los amistosos del equipo.

Las destituciones de Vergara y Maya llegaron tres semanas después de que Maribel Domínguez fue despedida de la selección sub’20 por falta de liderazgo y conductas apropiadas.

El equipo se quedó sin entrenadora días antes del Mundial sub’20, en el que empató 1-1 con Nueva Zelanda y sin goles ante Colombia, en sus dos primeros compromisos.

Este martes el equipo enfrentará a Alemania.