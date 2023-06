Montmeló, 30 millones de inversión y 120.000 espectadores verán la F1 el domingo

Redacción deportes, (EFE).- El Circuit de Barcelona-Catalunya vivirá su 33ª edición este fin de semana. Más de 30 millones de inversión para mejorar las instalaciones. Habrá agua potable, más espacios con sombras, tribunas renovadas, más plazas de parking… Esperan una asistencia de 120.00 personas el día de la carrera. El 60% extranjeros. No persiguen el récord de 2007 con 140.707. “Está muy bien batir el récord, pero es mejor la calidad”, asegura a EFE Josep Lluis Santamaria, director del circuito. Las entradas oscilan de 49,5€ para el domingo hasta los 4.000 por packs VIP.

“Esperamos cifras de asistencias similares a las del año pasado, de 120.000 personas el domingo. Las nuevas tribunas se van compensando con espacios donde se han ubicado otras instalaciones; es una configuración diferente, con la que nos quedamos a 20.000 personas del récord”, asegura a EFE el director del circuito

“Queremos manejar una cifra cómoda de mover a la gente. Está muy bien batir el récord, pero es mejor la calidad. Que quien venga viva el evento con más alegría y calidad de su estancia para que sea una experiencia extraordinaria”, añade.

El GP de España acoge la séptima cita del calendario de una temporada 2023 que domina con puño de hierro el neerlandés Max Verstappen, pero que ha visto cómo el español Fernando Alonso, bicampeón del mundo de F1 en 2005 y 2006, ha resurgido y suma cinco podios, acariciando la victoria el pasado fin de semana en Mónaco.

Un retorno a los primeros puestos de Alonso junto a la presencia de el español Carlos Sainz en Ferrari que ha hecho crecer aún más a la F1 en España, alcanzando picos de audiencia televisiva.

Eso sí, para el Circuit de Barcelona-Catalunya, el interés en la F1 va más allá.

“El boom existe. Y también lo vimos el año pasado postpandemia. Destacar una cosa, cuando iniciamos la venta de entradas en noviembre en un día vendimos 40.000 entradas, y Alonso aún no estaba en Aston Martin ni empezó a hacer la temporada que está haciendo”, apunta a EFE Josep Lluis Santamaria.

“Tener a dos pilotos de casa atrae mucho al personal. Tener un referente nacional siempre es importante. Pero hoy en día todo es global y el público viene de todas partes. Hay seguidores de todos los pilotos; con gradas de Verstappen, Gasly…”, señala.

“Además, me gustaría destacar el trabajo que está haciendo un equipo español como Campos Racing en F2 y F3. Y la figura de Pepe Martí, que viene de ganar en Mónaco, una carrera con simbología especial, en F3; esperemos verle dentro de unos años donde están Alonso y Sainz”, completa.

Atracciones para el aficionado español de cara a un fin de semana para el que el Circuit de Barcelona-Catalunya se ha preparado a conciencia.

La gran novedad deportiva, en el trazado, es que se volverá al trazado original y desaparece la última chicane del circuito; lo que ha obligado a la organización a realizar mejoras en cuanto a la seguridad en la primera curva debido a la gran velocidad a la que llegarán los monoplazas.

Se han instalado nuevas vallas de protección y se ha aumentado 40 metros de amplitud la escapatoria para adecuar los estándares de seguridad a la actualidad de un circuito permanente con más de 30 años.

MÁS DE 30 M€ PARA PONER EL CIRCUITO A LA VANGUARDIA

Además de las modificaciones para reforzar la seguridad, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha construido nuevas y más modernas tribunas, priorizando las zonas de sombra para proteger a los espectadores, aunque, finalmente, la previsión de tiempo para el primer fin de semana de junio sea más benevolente de lo esperado.

Además, se ha habilitado agua potable por primera vez. Un ‘lujo’ con el que no todos los circuitos cuentan y con el que, además de facilitar el día a día de los asistentes, esperan reducir el consumo de plásticos de un solo uso en la venta de botellas.

“En estos más de 30 años se utilizaba agua de pozos y el contenido en hidratos era superior al permitido al consumo humano, por eso no era potable. Este año se ha hecho una inversión importante para conectarnos a la red pública”, apunta Josep Lluis Santamaría.

En continuidad con la idea de reducir el impacto medioambiental, el circuito apuesta por la autosuficiencia energética, y por eso ha instalado placas fotovoltaicas en las cubiertas de los edificios.

Además de estos avances, se ha llevado a cabo un proceso de reforma y modernización de los aseos, se han incluido más zonas de restauración y se ha renovado el marcador de la recta principal, que consistirá en pantallas led gigantes en las que seguir la carrera.

Una inversión total que supera los 30 millones de euros.

“En el plan estratégico del circuito se habla de 30 millones de euros, y estamos algo por encima de estas cifras. Hay que ir transformando el circuit. Se ha hecho una gran inversión en los últimos años dando una vuelta importante a las instalaciones y vamos a continuar para que el circuit sea el número uno de los circuitos”, asegura el director del mismo.

CÓMO LLEGAR AL CIRCUITO

Un problema común a la mayoría de los Grandes Premios son los atascos. Para intentar evitarlos al máximo, dentro de lo posible, el Circuit de Barcelona -Catalunya apuesta por la movilidad sostenible. El año pasado, 75.000 espectadores llegaron en transporte público, una cifra que esperan que aumente a la par que habilitaron 4.000 plazas más de aparcamiento, llegando a las 16.000.

Se fletarán autobuses desde distintos puntos de la ciudad, como la Estación del Norte de Autobuses, Lloret de Mar y la propia estación de Montmeló. Además, Renfe reforzará su cadencia de trenes y habilitará más puntos de autoventa de billetes para agilizar el proceso.

EXPERIENCIAS MÁS ALLÁ DE LA F1

En 2022, el Circuit de Barcelona-Catalunya solo estuvo sin actividad nueve días. Fiel reflejo de la idea que persigue su actual dirección de ir más allá de las carreras y usar sus 55.000 metros cuadrados de paddock, así como el resto de instalaciones versátiles, para todo tipo de eventos como pruebas de vehículos, presentaciones de empresas, conciertos y exposiciones.

Una idea que se traslada al propio fin de semana de F1.

“Hay que dar la experiencia que quiere a cada uno. Los que son técnicos de las carreras, que esos solo van a ver la carrera y la parte técnica. Después, otros vienen a vivir una experiencia VIP como puede ser acudir a diferentes acontecimientos. Hemos ido evolucionando y tenemos diferentes productos de hospitalidad”, comenta Josep Lluis Santamaría.

“Esto es algo que va cambiando. Hemos visto cómo trabajan en EEUU y otros países y la tendencia es ir hacia allí. Hoy vas al paddock y no solo están los camiones, hay grandes edificios de dos o tres plantas que están en el paddock. Esto se está traduciendo a la zona de público. Hemos instalado una zona de palcos, nuestros edificios nuevos de hospitalidad… todo para crear estas experiencias para la gente que viene a algo más de la carrera”, señala.

Dentro del propio circuito se ha creado también ‘hospitalities’ de empresas externas que alquilan un espacio para montar su lugar de encuentro y dar una experiencia VIP. Como es el caso del Panorama Village organizado por WNOT, empresa organizadora de experiencias musicales que ha visto en el mundo del motor una oportunidad de unir ambos mundos.

“Habíamos notado una falta de eventos terrible en el circuito y por eso hemos querido darle un cambio radical a esto a través de nuestra experiencia para ofrecer vivencias especiales a los espectadores; que vayan a disfrutar de la F1 y de experiencias fuera de la competición”, apunta a EFE Adrián Clavero, uno de los directores del proyecto.

Para ello, ha construido un edificio de 2.000 metros cuadrados ubicado a final de recta del Circuit de Barcelona-Catalunya en el que ofrecen una oferta de ocio, gastronómica y musical con precios que oscilan desde los 199€ para el viernes a la experiencia VIP completa a cambio de 4.000€ de viernes a domingo.

Una línea de experiencias que sigue el Circuit de Barcelona-Catalunya con ‘hospitalities’ propios y a la vez las traslada al centro de la ciudad, al Port Vell de Barcelona, donde han habilitado un espacio 4.000 metros cuadrados y de entrada gratuita donde los aficionados podrán disfrutar de diferentes actividades, experiencias, actuaciones y puntos de compra de ‘merchandising’ de la F1; entre, por lo visto en redes sociales, se lleva la palma la ‘Alonsomanía’ y el verde de Aston Martin.

Óscar Maya Belchí