Morena, el partido de López Obrador, erige a Luisa María Alcalde como su sexta dirigente

Ciudad de México, (EFE).- El partido del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) renovó este domingo su liderazgo y erigió a Luisa María Alcalde, como su nueva dirigente nacional.

La actual secretaria de Gobernación se comprometió a enfrentar los riesgos del vertiginoso crecimiento del partido en el poder e implementar una estrategia de siete puntos para consolidar a Morena como el mejor partido del mundo.

Asimismo, a apoyar el mandato de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, quien tomará las riendas del país a partir del próximo 1 de octubre.

Su designación como sexta dirigente del partido gobernante se dio por unanimidad de votos, por más de 3.000 congresistas que asistieron al Congreso Nacional Extraordinario de Morena en Ciudad de México.

Alcalde aseguró a la militancia del partido de López Obrador: “No les voy a fallar porque conozco los hechos, las luchas, los riesgos, las tristezas, pero también las alegrías de Morena desde su fundación el 2 de octubre de 2011”.

No obstante, reconoció que el vertiginoso crecimiento de Morena “también trae consigo riesgos que debemos advertir”.

“¿Cómo mantenernos leales a nuestros principios?, ¿Cómo no alejarnos del pueblo, ni perder la mística, ni caer presas de la soberbia?, ¿Cómo aprovechar nuestra diversidad para construir unidad y no sectarismo?, ¿Cómo aseguramos que nuestros Gobiernos sepan qué significa en el sentido más profundo ser parte de Morena?”, reflexionó.

En este sentido, Alcalde adelantó que con su nuevo equipo echará a andar un plan de ocho puntos para fortalecer al partido que comenzará a dirigir una vez que concluya su cargo como funcionaria el último día de septiembre.

Entre estos puntos, mencionó el conformar todos los comités partidistas en todo el país, pues dijo, “la fuerza de Morena es la organización desde abajo”.

Además, destacó la apertura a la afiliación; fortalecer la participación de la militancia de Morena en la toma de decisiones; la difusión, discusión y suscripción de dos documentos: ‘Los 100 postulados de un morenista’ y el ‘Decálogo para gobiernos de Morena.

También consideró fortalecer la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido, mantener para siempre la unidad, la humildad y la honestidad; preservar fuerte y sólido el Instituto Nacional de Formación Política de Morena y fortalecer la Comisión de Elecciones y Encuestas.

También defendió que Morena hoy es un gran árbol “indestructible” que impresiona por lo alto y fuerte, así como por la protección que ejerce con su sombra.

“10 años después de obtener su registro como partido político, Morena ha ganado dos veces la Presidencia de México, 24 gobiernos estatales y en 2024 mantuvo los triunfos de 2018 en Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz”, repasó.

Además, presumió que Morena ganó la pasada elección en el sureño estado de Yucatán, logrando por primera vez una alternancia, al tiempo que recordó otros cuatro estados lograron el mismo hito con morena antes: Campeche, Colima, Estado de México e Hidalgo.

Además, enfatizó que fue con Morena que llegaron las primeras mujeres gobernantes en algunas entidades, como la primera y segunda jefa de Gobierno de la Ciudad de México y las primeras gobernadoras de la historia de Baja California, Campeche y Estado de México.