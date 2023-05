Movimiento Hip-Hop  50 años de rebeldía juvenil desde la música

Documental “Hip-Hop X Siempre” va interesar a la “comunidad latina por sus códigos”: rapero Trueno

Nueva York, (Notistarz).- La evolución del hip hop que surgió hace 50 años como un baile urbano en Nueva York, se presenta hoy en el documental Hip-Hop X Siempre, con una serie de reflexiones de artistas que evocan el género desde Estados Unidos hasta el sur del continente americano.

Este largometraje rastrea la huella y la evolución del hip-hop dentro de la comunidad latina y la cultura musical reconociendo algunos de sus artistas más importantes y preguntándoles qué significa el hip-hop para ellos.

Uno de los invitados a esta producción audiovisual de Amazon Music, es Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, un rapero argentino de 21 años, quien desde los 14 mostró su talento en la escena del rap underground porteño.

El documental Hip-Hop X Siempre,“va interesar mucho a la comunidad latina por los códigos y el significado del concepto del hip hop”, aseguró Trueno a Notistarz.

La producción de Amazon Music -dijo- “va más allá de las canciones de los temas. Viene algo más informativo sobre la cultura y lo que representa la cultura latina con el movimiento del hip-hop. Así que más allá de canciones, detrás está la cultura latina”.

Aseguró que esta “muy contento” con este proyecto por lo que significa este movimiento musical en Argentina y el resto de Latinoamerica.

El hip hop está muy visible al igual que todos los géneros que están presentes en este continente como “el reguetón, la música urbana, la música latina y el hip hop. Ahora tienen una potencia súper fuerte y una audición muy notoria”.

Desde su género sostuvo que está feliz por el nivel que tienen los artistas latinos en esta ola de la música urbana que se viene imponiendo en el mundo entero.

Para Trueno la música nunca “ha entendido de género, ni de etiqueta de ningún estilo. Creo que cada vez se está quedando más claro que no hay un mercado que esté hacho solamente para hombres, solamente para mujeres o personas con pelo castaño, o pelo rubio”.

“La música nace de la gente que quiere expresar algo, que tiene algo para decir y hoy en día se ve más diversidad en cuanto al talento que se está llevando a cabo y representa a su comunidad, a su género y a lo suyo”, argumentó.

Trueno se enamoró de la música gracias a su padre Pedro “Peligro” Palacio, un artista de circo que pertenece al grupo de teatro Catalina Sur y quien cantaba hardcore en los 80 y en los 90 eligió dedicarse al rap y ha sido jurado en batallas de freestyle y activista del hip hop.

Con este legado musical como artista emergente, Trueno le apuesta a la diversidad cultural porque en sus palabras: “La música es universal”.

En el documental “Hip-Hop X Siempre”, también aparecen cantantes latinos como Fat Joe y Residente, y las nuevas voces de la escena, como Eladio Carrión, Myke Towers, Alemán, Snow Tha Product, Villano Antillano.

“Hip-Hop X Siempre” incluirá un tema exclusivo de Eladio Carrión para Amazon Music, que se presentará a nivel mundial en vivo este 24 de mayo, seguido de un panel con el productor ejecutivo, en un evento en Nueva York.

Para el rapero Eladio Carrión, “El hip-hop es mi mejor amigo; siempre ha estado ahí para mí”, mientras que, para residente, hip-hop es “el respeto a la palabra (…), es usar el poder de la palabra como herramienta para un cambio social”.

Para Snow Tha Product el hip-hop “fue un acto de rebeldía escucharlo, aún más rebelde unirme y convertirme en rapera, cuando ellos [mi familia] querían que fuera una cantante de mariachi tradicional”.

“¿Me entiendes? Querían que fuera una mujer católica y me casara, que hiciera todas esas cosas, y luego me he convertido en lo que soy ahora. Si no fuera por el hip-hop, no sabría lo que estaría haciendo. [Hip-hop] se convirtió en mi vida, mi familia, la razón por la que mi hijo va a tener una buena vida», subrayó Snow Tha Product.