Muchos acudieron a vacunarse en Mercedes, no todos alcanzaron

•En Rio Grande Valley Livestock Show Ground, dirigido a trabajadores de la salud y personas mayores de 65 años

Por José Luis B Garza

Mercedes.- Una intensa como inusual actividad se registró el martes en los terrenos de Rio Grande Valley Livestock Show Ground donde se llevó cabo la vacunación de cientos de personas que acudieron tras darse a conocer la apertura de este lugar para vacunar que, al decir de autoridades del condado Hidalgo es único en su género.

Al filo de las diez de la mañana , durante una conferencia de prensa moderada por Carlos Sánchez, encargado de difusión pública del condado Hidalgo, se dieron a conocer los pormenores del proceso de vacunación, al que concurrieron desde horas de la noche del lunes cientos de personas a bordo de vehículos, quienes rebasaron 800 vacunas que estarían disponibles para su aplicación a partir de las ocho de la mañana del martes.

Oficiales de policía de la ciudad de Weslaco, Mercedes y del Condado determinaron comunicar a quienes no tenían posibilidades de ser vacunados que no permanecieran innecesariamente en el lugar y se mantuvieren por toda la anoche y durante la jornada de vacunación estableciendo un cerco en los accesos a Rio Grande Valley Livestock Show Ground informando a Quines estuvieron llegando que no había ya vacunas disponibles.

¿QUIENES SE VACUNARON?

El condado observó el protocolo estatal que se dirige a los trabajadores de la salud. A éstos se les pidió que proporcionaran pruebas de que pertenecen a ese segmento.

Asimismo a cualquier persona nacida antes de 1955 y que ahora tenga 65 años o más. Además de las personas de 18 años o más con ciertas afecciones médicas, fueron elegibles para vacunarse con el consejo de sus médicos.

El jueves se llevará a cabo una acción similar en la ciudad de La joya.

Más información, incluido un formulario que se puede completar previamente, está disponible en el sitio web del Condado Hidalgo en www.hidalgocounty.us.

EL PROCESO DE VACUNACION

De acuerdo con la información proporcionada por el Dr.Eduardo Olivarez, administrador de Servicios de Salud del condado y el alcalde de Mercedes, Oscar Montoya, con el fin de que fuese en una forma ordenada la vacunación se dio acceso de cien en cien vehículos a las áreas de estacionamiento de las amplias instalaciones, desde donde fueron pasando los solicitantes de inmunización por grupos a inscribirse para posteriormente ser vacunados. Esto se dividió en tres áreas donde fueron colocadas sillas que guardaban la distancia entre ellas para que pudieron esperar los favorecidos con la vacuna con comodidad y guardando las medidas sanitarias.

