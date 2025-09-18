25.3 C
Muere a los 44 años Gino, el gorila más viejo del parque Animal Kingdom de Disney

Fotografía sin fecha específica de toma cedida por el Departamento de Animales, Ciencia y Medio Ambiente de Disney donde aparece el gorila Gino. EFE/ Departamento De Animales, Ciencia Y Medio Ambiente De Disney /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Miami (EE.UU.), (EFE).- El parque Animal Kingdom de Disney, cerca de Orlando (Florida), anunció este miércoles la muerte de Gino, su gorila de tierras bajas occidentales más longevo, quien falleció a los 44 años.

“Durante casi 30 años, Gino marcó la vida de innumerables personas en el parque Animal Kingdom de Disney con su espíritu juguetón, su humor sutil y su presencia constante como padre cariñoso y líder de su grupo”, señaló la compañía en su página oficial de Facebook.

El parque resaltó que Gino deja un legado impresionante: 14 crías, contribuciones globales al cuidado y conservación de los gorilas, y los recuerdos imborrables de todos los miembros del elenco y visitantes que lo conocieron.

“Estamos desconsolados al compartir el fallecimiento de Gino. La historia de Gino vivirá en el futuro de su especie y en los corazones de todos los que lo conocieron y amaron”, agregó la empresa.

“La historia de Gino vivirá en el futuro de su especie y en los corazones de todos los que lo conocieron y amaron”, agregó.

