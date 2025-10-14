Muere abogado que fue atacado a tiros frente al Poder Judicial de Ciudad de México

Ciudad de México, (EFE).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) confirmó la muerte de un abogado que resultó herido por disparos de arma de fuego el lunes frente a las oficinas del Poder Judicial de la capital del país.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que, en los primeros minutos de este martes 14 de octubre, falleció el abogado que resultó lesionado durante los hechos ocurridos la tarde del lunes 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc”, apuntó la dependencia en un comunicado.

Según los informes médicos citados por la Fiscalía, el hombre de 48 años “perdió la vida a consecuencia de las lesiones producidas por disparo de arma de fuego, mientras recibía atención en un hospital privado de la Ciudad de México”.

La dependencia aclaró que mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y ejercer acción penal por el delito de homicidio contra el probable responsable, Héctor ‘N’, de 18 años, quien permanece hospitalizado bajo custodia de la Policía de Investigación (PDI).

De acuerdo con los primeros reportes, el abogado, quien en medios locales fue identificado como David Cohen, iba caminando cuando el agresor sacó un arma de fuego, lo baleó e intentó huir.

No obstante, según un comunicado publicado por la Fiscalía el lunes, un agente de la Policía de Investigación (PDI) que transitaba por la zona “se percató de lo ocurrido y repelió la agresión, lo que provocó que el probable responsable resultara herido por lo que, bajo resguardo policial, fue trasladado a un nosocomio”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana añadió que agentes de la PDI aseguraron “una motocicleta y el arma del posible agresor”.

El ataque ocurre en medio de un clima de violencia en la capital, donde en días recientes se han reportado balaceras que han alcanzado a celebridades y otras figuras cercanas al medio artístico.

El 9 de octubre pasado, el cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado a balazos en la avenida Periférico, en lo que las autoridades calificaron como un “ataque directo”.

El 29 de septiembre, el estilista Miguel de la Mora, conocido como ‘Micky Hair’, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a tiros al salir de su negocio, en el lujoso barrio de Polanco.

Una semana antes, el 22 de septiembre, los cuerpos sin vida de los artistas colombianos B-King, de 31 años, y Regio Clown, de 35, fueron hallados en Cocotitlán (Estado de México, centro) tras desaparecer el 16 de septiembre en Polanco, después de acudir a un gimnasio.