Muere el rapero Big Pokey a los 45 años, fue fundador de Screwed Up Click

Miami, (Notistarz).- El rapero estadounidense Big Pokey, uno de los fundadores del colectivo Screwed Up Click, murió este fin de semana a los 45 años de edad, tras desplomarse en pleno concierto.

Big Pokey ofrecía un show en un bar de Beaumont, Texas, este domingo 18 de junio, cuando de repente cayó en el suelo desmayado, aunque las personas que estaban con él en ese momento trataron de ayudarlo, poco después se confirmó su deceso a través de un comunicado de prensa emitido por su representante.

“Con mucha tristeza compartimos la noticia de la muerte de nuestro querido Milton ‘Big Pokey’ Powell. Big Pokey falleció el 18 de junio de 2023. Era muy querido por su familia, sus amigos y sus fieles seguidores. En los próximos días, publicaremos información sobre su celebración de la vida y cómo el público puede presentar sus respetos”, escribió su familia en su cuenta de Instagram.

“Les pedimos que respeten a su familia y su privacidad durante este momento difícil. ¡Big Pokey será para siempre ‘El hoyo más duro de la camada’!”, agregaron en su sentido mensaje que se llenó de sentidos mensajes y condolencias. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Big Pokey es reconocido por ser uno de los fundadores del colectivo Screwed Up Click. Big Pokey y pionero del movimiento chooped and screwed en su natal Houston. Lanzó los discos “The Hardest Pit in the Litter”, en 1999, “D-Game” (2000), “Da Sky’s Da Limit” (2002) y “Sensei” (2021).