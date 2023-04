Muere mujer cuya acusación llevó a linchamiento de adolescente negro en 1955

Washington, (EFE).- Carolyn Bryant Donham, la mujer blanca cuyo alegato de avances inapropiados condujo al linchamiento en 1955 del adolescente afroamericano Emmett Till, murió a la edad de de 88 años, informaron este jueves autoridades en Luisiana.

La oficina del forense del distrito de Calcasieu (Luisiana), indicó que Donham falleció el martes en la ciudad de Westlake. La mujer padecía cáncer y se hallaba en una residencia para ancianos, donde recibía cuidado terminal.

Till, de 14 años, había viajado desde Chicago (Illinois) para visitar familiares en la localidad de Money (Misisipi) cuando Donham alegó que el adolescente le había silbado cuando ella salía del almacén en el que trabajaba.

En la era de segregación racial los avances sexuales de negros hacia mujeres blancas se consideraban una transgresión muy grave en el Sur, y por décadas había sido causa para linchamientos de hombres afroamericanos.

El esposo de Donham, Roy Bryant, y su medio hermano J.W. Milan fueron a la casa del tío abuelo de Till, Moses Wright, y bajo amenazas de arma de fuego lo secuestraron.

Días más tarde el cuerpo de Till fue hallado con señales de tortura en el Río Tallahatchie y su madre, Mamie Till Mobley, decidió que en el funeral el ataúd permaneciera abierto para que el público viese las evidencias de mutilaciones.

Las fotografías del cadáver publicadas en la revista Jet contribuyeron a dar ímpetu al movimiento por los derechos civiles.

Roy Bryant y Milan, acusados de homicidio, fueron sometidos a juicio, tras el cual un jurado integrado solo por personas blancas los declaró no culpables.

Años más tarde, en una entrevista con la revista Look, los hombres admitieron que habían matado a Till.

Donham, sin embargo, nunca fue arrestada o acusada en relación con el linchamiento de Till. En junio de 2022 se encontró en el sótano del Tribunal del Condado de Leflore una orden de arresto, no ejecutada, que acusaba a la mujer por el secuestro de Till.

La Fiscalía del Condado de Lefore, al que pertenece la localidad de Money, indicó que un jurado investigador había revisado esa evidencia y había escuchado testimonios antes de decidir, en agosto, que no imputaría cargos de secuestro y homicidio contra Donham.