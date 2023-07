Muestra Internacional de Cine en México busca cambio social con perspectiva de género

Ciudad de México, (EFE).- La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MICGénero Tour 2023) se desarrollará entre el 3 de agosto y el 7 de septiembre en varias ciudades mexicanas con el objetivo de impulsar el cambio social con perspectiva de género y derechos humanos.

Este año, el festival tendrá presencia en cines de los estados de Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán.

“La MICGénero se ha ganado su lugar como uno de los festivales de cine más importantes y necesarios para reflexionar en torno a la violencia de género, diversidad sexual, infancias, derechos humanos, migraciones humanas, entre otros fenómenos sociales cuyas manifestaciones atañen a todas las personas”, señaló la organización en un comunicado.

La muestra fílmica tendrá lugar en 13 estados , 18 ciudades y 33 sedes y las películas exhibidas se dividen en categorías como: derechos sexuales y reproductivos, movilidad humana y migración, ecofeminismo, etarismos, relaciones intergeneracionales, queer y porstporno, disonancias, minoridades en foco, resiliencia, cuerpo atlético, vs media, encierros y reclusión, infancia y derechos humanos.

De acuerdo con los organizadores, esta es una plataforma que acerca los estudios de género y los derechos humanos a la población en general, en especial a la ciudadanía que no se encuentra familiarizada con estos temas, ya que a través del séptimo arte, charlas y actividades que ofrece el festival pueden adentrarse más en estas problemáticas.

“Cuando los estudios de género son aplicados al cine, estos propician formas de entender los fenómenos sociales desde una perspectiva crítica y una experiencia estética”, expresaron.

El evento, además, impulsará la cinematografía nacional con el “MICGénero Tour 2023. Selección oficial de cortometrajes mexicanos”, conformado por una selección de 25 cortos.

“Con esta sección dedicada al cine mexicano queremos reforzar la idea de presentar cine con perspectiva de género, entendiendo que es aquel que denuncia y visibiliza, a través de su estética, forma, contenido y narrativa, las desigualdades generadas a partir de roles y convenciones sociales que se les asigna a hombres y mujeres de acuerdo con un sistema heteronormativo sexo-género”, argumentaron.

La inauguración del MICGénero 2023 tendrá lugar el 3 de agosto en la Cineteca Nacional de Ciudad de México con la proyección de “La Singla”, de la cineasta y documentalista Paloma Zapata, que cuenta la fascinante historia de Antonia Singla, una bailaora de flamenco sorda que se convirtió en una figura destacada en la danza.

Entre las películas destacadas están la película documental alemana “Solastalgia” de Marina Hufnagel en la categoría de Ecofeminismos, además de “Gabi, Between Ages 8 and 13″ de Engeli Broberg, un documental que explora las infancias trans.

Asimismo, en conjunto con el Goethe-Institut México y la Semana del Cine Alemán se presentará la película alemana “Elaha”, de Milena Aboyan, que explora el rechazo a los mandatos tradicionales cuando la familia de su prometido le exige una prueba de virginidad.