Mujeres podrán asistir a los partidos de fútbol masculino en los estadios de Irán

Mehdi Taj aseguró que las mujeres tendrán el acceso a los estadios para ver partidos de la Iran Pro League, pero solo será en algunas ciudades, por ahora

NotiPress.- Ahora las mujeres en Irán podrán ingresar a los estadios de fútbol para presenciar los partidos de la primera división iraní de la temporada 2023-2024. Así lo dio a conocer durante la conferencia de prensa de la Iran Pro League, el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj.

Una de las características de la liga es que seremos testigos de la entrada de las mujeres a los estadios”, afirmó Taj. La decisión surge después de haber prohibido el acceso a las mujeres aficionadas al fútbol y otros deportes desde la Revolución Islámica de 1979.

Adicionalmente, Mehdi Taj informó que serán solo algunas ciudades que permitirán el acceso a las mujeres a los partidos de la Iran Pro League. “Ciudades como Isfahan, Kerman y Ahvaz, pero en la capital (Teherán) todavía no están listos para albergar mujeres”, puntualizó.

Los altos funcionarios del país iraní argumentaron que las mujeres deben estar protegidas de la atmósfera masculina y de la vista de los atletas masculinos semidesnudos. A pesar de todas las restricciones, en el país no existe ninguna ley que prohíba a las mujeres asistir a los eventos deportivos del país.

Hoy en día, Irán se encuentra bajo una presión cada vez mayor para permitir a las mujeres entrar a los estadios para presenciar partidos de fútbol. Esto debido a que en 2019 la aficionada Sahar Khodayari, se prendiera fuego por temor a ser encarcelada después de intentar asistir a un partido disfrazada de hombre.

Conocida como “la aficionada azul”, quiso evadir los controles de seguridad para ver desde las tribunas a su equipo favorito (Esteghlal), pero no logró su cometido. Las autoridades iraníes la acusaron de cometer abiertamente un acto pecaminoso y durante su juicio, se inmoló frente a los tribunales.

Tras ello, la organización Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron a las autoridades de la FIFA poner fin a la prohibición y permitir el acceso a las mujeres a los estadios de fútbol.

Fue ese mismo año (2019) cuando se permitió el acceso a 4 mil mujeres a un estadio de fútbol a presenciar el partido para la clasificación de la Copa Mundial 2022. El encuentro se llevó a cabo en el estadio Azadi de Teherán, donde la selección iraní enfrentó a Camboya.

En agosto de 2022, se permitió a las mujeres asistir a otro partido, pero esta vez del campeonato nacional de fútbol. El encuentro que marcó un hito en la historia fue el partido entre el club Esteghlal de Teherán en contra del Mes Kerman, uno de los equipos más populares de Irán.