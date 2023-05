Mujeres tienen menor acceso a la salud, señalan expertos

Históricamente, las mujeres han sido consideradas como las principales cuidadoras en las familias, mermando de esa manera su propio acceso a la salud

NotiPress.- El 26 por ciento de la población en México no tiene ninguna afiliación a servicios de salud, ya sea pública o privada, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. Sin embargo, históricamente las mujeres han sido aún más relegadas a un segundo término, teniendo un papel limitado como cuidadoras o enfermeras de sus seres queridos. Bajo ese contexto, durante la Semana de la Innovación 2023 de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), especialistas hicieron un llamado para terminar con la inequidad de género en la atención a las enfermedades no transmisibles (ENT).

En el panel “Experiencias en la atención a enfermedades no transmisibles con enfoque de género”, Sharzy Molina, directora general de FAICIC, comentó que 71% de la población mundial muere por ENT. En la región de las Américas, cada año mueren 2.2 millones de personas por ENT antes de cumplir 70 años, señaló la experta durante el panel, al cual NotiPress tuvo acceso.

Por su parte, Edson Serván-Mori, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), presentó los avances del estudio “Impactos económicos y de salud de las enfermedades no transmisibles en mujeres de México”, que el INSP lleva a cabo con el George Institute for Global Health de Australia. El objetivo de la investigación es analizar, desde una perspectiva de género, cómo la carga de las enfermedades no transmisibles impacta entre hombres y mujeres.

En México, entre 2015 y 2021 se registraron 1.3 millones de muertes causadas por alguna ENT; 40% de ellas por diabetes y 38% por cánceres y neoplasias, señaló el investigador del INSP. Lo anterior, ha generado una pérdida de productividad de alrededor de 135 mil millones de dólares.

Las mujeres tienen un rol importante en materia de cuidado, comentó Serván-Mori, pues el 75% del tiempo dedicado al cuidado de los miembros del hogar recae en la mujer. El costo de oportunidad puede alcanzar casi los 100 mil millones de dólares, explicó el experto.

Además, existe un mayor cuidado familiar hacia los hombres que hacia las mujeres, el cual suele recaer en las mujeres. Igualmente, los hombres tienen mayores consideraciones laborales y las mujeres experimentan barreras de acceso a los servicios de atención. El problema se puede resolver por medio de un sistema de protección social sensible al género.

La cofundadora y directora fundadora del George Institute for Global Health de Australia, Robyn Norton, participó en el panel. Durante su intervención señaló que existen cuatro principales situaciones de vulnerabilidad para las mujeres: riesgo de violencia de género, ausencia de políticas de género, carencia de refugio o asilo, e identificarse como LGBTQ+.

Al respecto, Sarah Aiosa, vicepresidenta senior y presidenta para Latinoamérica de Merck & Co. Inc, comentó que en México la carga de cáncer está creciendo. Señaló que uno de cada tres casos se puede prevenir por medio de vacunas o el diagnóstico temprano. Asimismo, los cánceres de las mujeres están entre los tipos de cáncer más prevalentes.

Una de cada ocho mujeres seremos diagnosticadas con uno de estos cánceres en nuestra vida, y la edad y el sexo son los principales factores de riesgo”, señaló Aiosa.

Aiosa exhortó a los legisladores y autoridades a eliminar las barreras para acceder a la innovación. “Necesitamos traer innovación a nuestro sistema de salud y prepararnos para adoptar intervenciones más tempranas”, aseguró.