Múltiples disparos en operativo en que influenciador mexicano y agente resultaron heridos

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El influenciador mexicano Carlitos Ricardo Parias baleado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un incidente en el que un agente federal fue herido por fuego amigo, era el objetivo de los agentes migratorios que dispararon hasta once veces contra el automóvil en el que viajaba.

Parias, de 44 años, conocido en TikTok por sus reportes diarios de los sucesos en la comunidad del sur centro de Los Ángeles, fue herido este martes en hechos confusos cuando agentes de ICE intentaron detenerlo cuando él viajaba en su vehículo.

El inmigrante oriundo de México permanece hospitalizado y bajo custodia federal tras ser acusado de varios cargos, según confirmó a EFE el Departamento de Justicia de EE.UU..

La detención del influenciador ha causado repudio en la comunidad por la escalada de uso de fuerza. En un video captado por un testigo y citado por el periódico Los Angeles Times, se escuchan 11 disparos en rápida sucesión en el momento del incidente.

El Departamento de Justicia de EE.UU. acusó al mexicano por “embestir vehículos policiales” durante un arresto migratorio y agresión a un agente federal.

Según documentos judiciales, los agentes federales localizaron la mañana del martes a Parias, al que acusan de evadir un arresto anterior, en el sur centro de Los Ángeles, donde fue interceptado en su automóvil por varios vehículos de ICE.

Una vez rodeado por al menos tres vehículos federales, los agentes se acercaron y ordenaron a Parias que saliera del automóvil para ser arrestado, pero el mexicano ignoró las órdenes y condujo hacia adelante y hacia atrás, impactando a dos de los tres vehículos de inmigración, creando una nube de humo.

Un agente intentó romper la ventanilla del conductor, sin lograrlo, la escena se volvió caótica hasta el punto que uno de ellos disparó contra el mexicano hiriéndolo en el codo y a un agente del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), que apoyaba el operativo.

Miembros del colectivo Unión del Barrio protestaron contra la escalada de la violencia de los agentes de ICE en los operativos y advirtieron que el influenciador era un objetivo del ICE porque reportaba los operativos.

En ese sentido, el abogado Carlos Jurado, que representa a Parias, dijo que no ha podido tener una conversación privada con su cliente para escuchar su versión de los hechos.

“Esto es una violación al debido proceso que tienen derecho todas las personas que residen en Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio, lo dice la Constitución”, se quejó el abogado en una entrevista con EFE.

El jurista también rebatió las acusaciones de que el mexicano se encuentra de forma “ilegal” en EE.UU..

“Esta administración le llama ilegal a todos los inmigrantes, a pesar que muchos de ellos tengan un proceso migratorio en curso o permisos de trabajo”, indicó el abogado.

Subrayó que los agentes migratorios se están poniendo como objetivo a personas que reportan e informan las actividades de ICE y han escalado la violencia en las detenciones. “Informar a la comunidad está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución”, recalcó.

Parias tiene varias cuentas en las redes sociales en donde acumula cientos de miles de seguidores.

Sus informes no solo se centran en la actividad migratoria, también reporta en español incidentes de seguridad y problemas de la comunidad en un área eminentemente latina.

Al incidente de este martes, se suma el de la semana pasada cuando agentes migratorios embistieron “intencionalmente” el vehículo del activista y ciudadano estadounidense Leonardo Martínez, miembro de la organización VC Defensa, cuando monitoreaba un operativo en Oxnard, donde reside una gran comunidad de trabajadores agrícolas, según confirmó la Policía local.

Martínez tuvo que ser llevado al hospital y luego puesto bajo custodia federal. El activista fue puesto en libertad pero se espera que se le formulen cargos federales.