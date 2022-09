Música, danza y literatura convergen en el inicio del Hay Festival en México

Querétaro (México) (EFE).- Con espectáculos musicales y dancísticos, encabezados por el reconocido pianista internacional, el mexicano Jorge Viladoms con su espectáculo Luz de Luna y bailarines del Ballet de Monterrey, la ciudad de Querétaro, en el centro de México, se ha vestido de arte y cultura para recibir la séptima edición del Hay Festival 2022.

Luis Bernardo Nava, alcalde de la ciudad; Cristina Fuentes La Roche y la premio Nobel de la paz, Tawakkol Karman, inauguraron el evento junto con público proveniente de diferentes puntos del país.

Nava reconoció que, por séptimo año consecutivo, Querétaro se convierte en el epicentro del diálogo en torno a la historia, al presente y al porvenir de la humanidad, para pensar alternativas sustentables y, sobre todo, con rostro humano para enfrentar los retos que se tienen por delante en temas trascendentales.

Entre ellos, precisó, están el cambio climático, la inestabilidad política, la necesidad de fortalecer las instituciones y también las brechas económicas y sociales que existen en todo el mundo, que reclaman esa reflexión.

Dijo que el objetivo del Hay Festival es reunir la palabra con su lectura, con su reflexión, con su capacidad de crear comunidad para reflexionar, para dialogar, para pensar en todos los ámbitos.

“Sobre la vida económica, política, social y cultural de nuestra humanidad, en un momento de gran trascendencia para los pueblos de todo el mundo y más después de esta terrible pandemia”, pronunció.

LITERATURA SE HACE PRESENTE

El conversatorio que dio inicio a las actividades del Hay Festival 2022 estuvo encabezado por los autores Pablo Duarte y Juan Tallón y los editores Silvia Sesé y Jacobo Zanella en el diálogo titulado “Autor, editor: un viaje de ida y vuelta”.

En dicho evento se profundizó sobre la importancia de la relación del autor con su editor y las conversaciones e historias que rodean el proceso de edición y publicación de una obra literaria.

“Me atrevería a decir que la relación editor-autores es una especie como de diálogo fundamental, es como el lugar donde comienza la magia o donde se prepara la magia que después será el momento de lectura, cuando la lectura y el lector se prepara y se cocina todo en esta relación y en este diálogo”, dijo Duarte a Efe.

Juan Tallón, quien estuvo presente por primera vez en el Hay Festival y presentó su libro más reciente “Obra Maestra”, describió la relación entre editor y autor como una historia de amor en la búsqueda por la publicación de una novela.

“Esa aventura que es escribir un libro, construir un libro, generar una dialéctica entre tu editor y tú, yo creo que es, a veces relevante”, señaló.

Al hablar sobre la lectura en la era digital, Duarte consideró que la lectura “cómo suceda y dónde suceda, está bien”.

“A mí me gustan mucho los audiolibros, leer en diferentes plataformas, sin duda me acomodo más con el libro y creo que, sobre todo lo que diría es que la lectura, dónde suceda, cómo suceda, pero que suceda”, dijo.

Al respecto, Tallón consideró que el mundo ha evolucionado de tal manera que se ha abierto esa posibilidad de editar de forma barata y sustrayéndote a los filtros tradicionales donde un editor que toma un texto y trabaja con él muy críticamente, un proceso que consideró “muy necesario”.

“Yo soy un firme partidario del libro en papel y un firme defensor de las lecturas críticas de los editores, no basta con tus relecturas, con tus reescrituras, necesitas los ojos de un editor, de una editora y yo creo que se seguirá escribiendo y se seguirá editando y en paralelo se seguirá escribiendo mal y editando mal, el mundo sigue los cursos que sigue y hay que adaptarse a ellos”, dijo.