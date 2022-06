Musk dice a empleados que quiere que Twitter ayude a mejorar la civilización

Nueva York, (EFE).- Elon Musk dijo este jueves en una reunión virtual con los empleados de Twitter que quiere que la red social “contribuya a una civilización mejor” y que pueda ayudar a la humanidad a “comprender mejor la naturaleza del universo”, según han filtrado los medios locales.

“Quiero que Twitter contribuya a una civilización mejor y más duradera en la que comprendamos mejor la naturaleza de la realidad”, dijo el hombre más rico del mundo que el pasado abril anunció la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, según The New York Times.

Musk también defendió que los usuarios tienen derecho a filtrar el contenido que no quieren ver, destacó que estos tuits no tiene que ser “aburridos” y señaló cómo TikTok hace un gran trabajo para mantener a las personas “entretenidas”.

En esta reunión, en la que participaron los más de 7.500 empleados de la empresa, Musk contestó preguntas sobre la libertad de expresión, la moderación de contenidos en la red, las medidas de inclusión y diversidad, el trabajo remoto y posibles despidos, según los medios locales que han tenido acceso a la reunión o contacto con los asistentes.

En esta reunión de una hora, en la que los trabajadores enviaron sus preguntas con antelación, y el director ejecutivo de Tesla y SpaceX dijo que le “encanta” esta red social.

“Algunas personas usan su cabello para expresarse, yo uso Twitter”, bromeó el emprendedor, según compartió la directora global de experiencias de marca y compromiso de la red social, Nola Weinstein, quien borró el tuit al poco de publicarlo.

Entre la lista de preguntas también estaba cuál será su papel en Twitter, a lo que Musk dijo que quiere participar en el producto y no está realmente seguro de cuál será su título.

No obstante, señaló que sí cree que la gente tendrá que escuchar su opinión y que espera que los empleados le “escuchen”.

Tras ser preguntado por una empleada cual es su visión de éxito para la red social dentro de cinco o diez años, dijo que se trataría de un aumento en los usuarios activos diarios y que quiere llegar a mil millones de usuarios o más.

Twitter tenía aproximadamente 230 millones de usuarios diarios, según su informe de ganancias más reciente.

Cuando se le preguntó sobre su postura sobre la libertad de expresión, Musk dijo que se debería permitir que la gente diga cosas “bastante escandalosas dentro de la ley”, pero eso no significa que se amplifique.

Musk, que en varias ocasiones se ha mostrado en contra del trabajo remoto en sus otras empresas, dijo que si alguien es excepcional en su trabajo, el trabajo remoto es una opción, pero que su “inclinación es fuertemente hacia el trabajo en persona”.

En lo referente a posibles despidos en Twitter, el empresario dijo que la empresa necesita recuperarse y que los despidos en la red social dependerán de su situación financiera.

“Ahora mismo los costes superan a los ingresos”, dijo, según CNBC, y, además, apuntó que “la compañía necesita ser saludable”.

Desde el millonario acuerdo con Twitter en abril, Musk ha acusado a la empresa de no cumplir con su solicitud de datos sobre cuentas de spam.

Por su parte, Twitter, que ha estimado que no más del 5 % de sus usuarios activos diarios son bots, dijo que continuará compartiendo información con Musk y que planea hacer cumplir el acuerdo de fusión.

Aunque su aparición en la reunión sugiere un compromiso con el acuerdo, aún es posible que Musk busque renegociar con Twitter más adelante en el proceso cuando su equipo haya analizado los datos entregados por la red social.

Twitter tiene derecho a demandarlo para cumplir con el acuerdo actual.