Myke Towers y Rockstar Energy Drink lanzan campaña para descubrir nuevos artistas urbanos

San Juan, (EFE).- El cantante urbano puertorriqueño Myke Towers y la bebida energética Rockstar Energy Drink lanzaron este jueves la campaña ‘Rockstar Energy Presenta: Mic Check con Myke Towers’ para descubrir a la siguiente generación de estrellas aspirantes de la música urbana.

“Estoy emocionado de unirme a Rockstar Energy en este camino para empoderar a la siguiente generación de talentos urbanos latinos”, afirmó en un comunicado Towers.

“Sé todo sobre el corazón y la determinación implacable que se necesita para entrar en la industria de la música. Creo firmemente en devolver el favor para dar a los artistas la oportunidad de brillar y estar un paso más cerca de alcanzar sus sueños porque yo he recorrido el mismo camino para alcanzar los míos”, añadió el artista.

La iniciativa ofrece a los nuevos artistas una oportunidad de ser seleccionados personalmente por Towers como el próximo gran artista de la música urbana y ayudará a lanzar su carrera.

Asimismo, el artista tendrá el privilegio único de actuar como acto de apertura de Towers en un concierto en 2024.

El ganador también recibirá el trato de estrella completo de Rockstar Energy incluyendo la preparación continua y un fondo para el desarrollo del artista dedicado a brillar en el escenario en el gran concierto.

Por su parte, Fabiola Torres, vicepresidenta senior, directora de Marketing del Portafolio de Energy y vicepresidenta senior de la Unidad de Negocios Hispana de Bebidas de PepsiCo, dijo que “la música está integrada en el ADN de Rockstar Energy”.

“Es con inmenso orgullo que ofrecemos a los artistas urbanos latinos, que han demostrado ser una fuerza transformadora en la industria de la música”, añadió.

Todos los artistas aspirantes latinos de música urbana deberán enviar un breve video de una canción original al sitio oficial de la campaña: RockstarEnergyMykeCheck.com.

Un jurado compuesto por expertos de la industria evaluará a los candidatos en cuanto a originalidad, espectacularidad y talento.

Se aceptarán las candidaturas a partir del 7 de diciembre de 2023, hasta el 23 de enero de 2024.

Myke Towers revisará las tres mejores presentaciones y luego seleccionará personalmente a un afortunado artista para ser impulsado al centro de atención como la nueva sensación de la escena de la música urbana.

Towers presentó a finales de noviembre su último álbum, ‘LVEU: Vive la tuya… no la mía’, que con 23 temas sirve de continuación de otro disco publicado este mismo año y mezcla varias facetas del artista.

‘LVEU: Vive la tuya… no la mía’ es el quinto álbum de estudio de Towers y el segundo que lanza en 2023, tras ‘La vida es una’, que publicó en marzo pasado.