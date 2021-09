Nace el primer banco de EEUU fundado y operado por mujeres

Miami, (EFE News).- El primer banco comercial de Estados Unidos exclusivamente en manos de mujeres, desde el capital hasta la operación, abrió en Chicago esta semana con el propósito declarado de ayudar a la “economía femenina” y superar la brecha de género existente en el acceso a créditos.

La tenista Billie Jean King, la actriz Sophie Bush y la emprendedora Nia Batts son la asesoras estratégicas del First Women’s Bank, cuya presidenta y directora ejecutiva es Marianne Markowitz.

“El potencial del First Women’s Bank para impulsar el cambio social y ayudar a cerrar las brechas crediticias de género y raza es enorme”, dijo Markowitz en un comunicado.

Según su presidenta y directora ejecutiva, el First Women’s Bank (FWB) es el primer banco en el que sus fundadores, propietarios y directivos son mujeres y tiene como fin ayudar a las “dueñas de pequeños negocios, sus empleados y comunidades”.

“Los negocios propiedad de mujeres están creciendo dos veces más que rápido que el promedio nacional, pero hasta ahora solo reciben un 16 % de los préstamos para empresas convencionales”, señala.

Por ahora, FBW cuenta con una sola sede y está muy volcado a la banca digital.

Además de brindar soluciones de capital innovadoras para las pequeñas empresas, el banco ha creado el Colectivo FWB, una comunidad de recursos, apoyo e inspiración y una plataforma a través de la cual las personas y las organizaciones pueden brindar apoyo tangible a la economía de las mujeres, indicó la entidad.

La inauguración del banco tuvo lugar este miércoles con presencia de la alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, entre otros invitados.

“Para que nuestra ciudad y nuestra economía sean lo más fuertes que sea posible, nuestros residentes de todos los caminos de la vida deben tener acceso igualitario a las oportunidades de capital”, dijo la alcaldesa en el evento inaugural.

La asesora estratégica de FWB la tenista retirada Billie Jean King dijo, por su parte, que “un paso fundamental hacia el logro de la igualdad de género es la creación de paridad económica e inclusión financiera, lo que requiere cerrar las brechas raciales y de género en el acceso al capital”.

Nia Batts y Sophia Bush, también asesoras estratégicas de First Women’s Bank, señalaron: “como emprendedoras e inversionistas, sabemos lo que es navegar por las estructuras de capital que pueden apoyar o impedir el crecimiento de una empresa”.

“Es muy importante asegurarnos de que las mujeres, en cada etapa de sus negocios, reciban el apoyo de la comunidad, los recursos y las oportunidades que sabemos no han estado históricamente disponibles para todos”, agregaron.

Entre otros socios para cumplir su misión, FWB cuenta con empresas como Aon, Wendy’s, Comcast Corporation y William Blair.