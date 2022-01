Nacho Ambriz asegura que el “fracaso” en el Huesca le dejó enseñanzas

Toluca (México), (EFE).- Ignacio ‘Nacho’ Ambriz, entrenador del Toluca mexicano, aseguró que el “fracaso” como técnico del Huesca español, del que fue despedido tras dirigir 12 partidos, le dejó enseñanzas que aplicará en su nuevo equipo.

“Dirigir en Europa era un sueño que tenía, que me hizo despertar muy rápido. Nunca me imaginé que las cosas se dieran tan rápido y que mi regreso fuera así después de casi seis meses, pero que al final todo fue enseñanza. A través de los fracasos aprendes más para la toma de decisiones”, explicó en rueda de prensa.

Ambriz, de 56 años, fue fichado por el Huesca de la segunda división de España en junio con el objetivo de ascender a la primera categoría ibérica.

Sin embargo, su aventura europea terminó en octubre, tras las 12 primeras jornadas de la temporada 2021/2022, por malos resultados.

La marca de Ambriz en España fue de cuatro victorias, tres empates y cinco derrotas. A su salida, el Huesca estaba en la duodécima posición de la clasificación.

“No me arrepiento de nada de lo hecho en el Huesca porque me ayudó a conocer otras cosas que se manejan en Europa y tanto a Luis (Martínez, su preparador físico) las hacemos ahora en Toluca”, añadió el antiguo auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid y el Osasuna.

A pesar de lo aprendido en el Huesca, el oriundo de Ciudad de México negó que en su nuevo proyecto en el Toluca, con el que debutará este lunes al visitar a los Pumas UNAM en la primera jornada del torneo Clausura 2022, se vea un estilo de juego diferente al que plasmó en el León campeón del Apertura 2020, que se caracterizó por apropiarse del balón y ser ofensivo.

“No verás un Nacho diferente, solo con un año de vida, más viejo, disfrutando mi trabajo que tanto me gusta, contento e ilusionado que el Toluca se haya fijado en mí. Es un espectáculo entrar a este club, sus instalaciones, cómo la gente se ha comportado conmigo”, señaló.

Nacho se comprometió a darle al Toluca su primer título de Liga desde 2010, que sería el décimo primer trofeo de los Rojos en su historia con el que se afianzarían como el tercer cuadro más ganador en México, detrás del Guadalajara, con 12, y el América, 13.

El debut del equipo de Ambriz en el Clausura estaba programado para el domingo, pero un brote de siete casos positivos de la covid-19 en el Toluca obligó a aplazarlo un día.

El técnico mexicano dijo que esta situación no pone en desventaja a su plantilla frente a la de los Pumas, con un positivo de la covid-19.