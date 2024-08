Nacional y Peñarol empatan sus encuentros en el comienzo del Clausura uruguayo

Montevideo, (EFE).- Nacional y Peñarol comenzaron el Torneo Clausura uruguayo en deuda, pues sellaron su debut con magros empates.

Pese a llegar fortalecido con la goleada por 4-0 a The Strongest en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Peñarol no pudo el sábado con Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo y permitió un empate sin goles.

Sin sus habituales titulares, que visitarán a los bolivianos el miércoles para definir el clasificado a los cuartos de final de la Libertadores, el conjunto Aurinegro generó ocasiones de gol, pero no acertó ninguna.

El juvenil Tomás Olase, que pudo anotar, vio la tarjeta roja en el minuto 73 y su salida dio a los visitantes una ventaja numérica que tampoco se reflejó en el marcador.

Con el empate de su archirival como incentivo, este domingo Nacional visitó a River Plate para un trepidante partido que terminó 3-3.

Con cambios respecto al equipo que el jueves igualó 0-0 con San Pablo en los octavos de la Copa Libertadores, los de Martín Lasarte se fueron en ventaja con gol del paraguayo Antonio Galeano, pero fueron al descanso 2-1 tras un gol de Joaquín Lavega y uno en contra para los rojiblancos.

En el segundo tiempo, Nicolás ‘Diente’ López se encargó de sellar el empate de penalti. Fue su primer gol del regreso al plantel del Tricolor, pero, ya en los descuentos un disparo de Joaquín Zeballos casi le da el triunfo a los de Francisco Palladino.

Sobre la bocina, un remate de López contra el palo le dio a Nicolás Rodríguez con rebote la oportunidad de llevar el resultado al empate definitivo de 3-3.

Wanderers ganó por 1-0 a Cerro y Deportivo Maldonado cayó de visitante frente a Boston River por el mismo resultado, idéntico al del triunfo de Danubio sobre Fénix.

El actual campeón Liverpool no pudo sumar puntos para la Tabla Anual acumulada por empatar 1-1 con Racing. Progreso y el Miramar Misiones tampoco pudieron convertir y terminaron su duelo sin goles.

En el último partido de la fecha, Rampla Juniors sacó músculo ante Defensor Sporting, al que derrotó por 2-1