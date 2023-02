Nadal, Alcaraz y Djokovic, en la lista de inscritos al Miami Open

Miami (EE.UU.), (EFE).- Los españoles Carlos Alcaraz y Rafa Nadal y el serbio Novak Djokovic figuran en la lista de inscritos previos en el Miami Open, difundida por el torneo.

La polaca Iga Swiatek, número uno del ránking mundial y vigente campeona, encabeza la lista de inscritas previas en el torneo WTA, en el que también está la española Paula Badosa.

Alcaraz defenderá su cetro en un torneo en el que también están inscritos el polaco Hubert Hurkacz, campeón en 2021, y el estadounidense John Isner, campeón en 2018.

Nadal, que anunció recientemente que no jugará la exhibición contra Alcaraz en Las Vegas al seguir con el proceso de recuperación por una lesión en el psoas ilíaco de su pierna izquierda, aparece en la lista de Miami, donde no compite desde 2017.

El torneo se disputará del 19 de marzo al 2 de abril en el Hard Rock Stadium de Miami.

Djokovic también se inscribió en el torneo, pero su participación está en el aire debido a las regulaciones estadounidenses que requieren a los no ciudadanos y no residentes presentar un certificado de vacunación contra el coronavirus.

Djokovic no cumple con este requisito por su negativa a vacunarse, algo que ya le impidió competir en los torneos estadounidenses del año pasado, incluido el Abierto de Estados Unidos.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés) prolongó del 8 de enero al 10 de abril la obligación de presentar un certificado de vacunación completa contra el coronavirus para los visitantes no ciudadanos ni residentes.

Djokovic necesitaría un certificado de exención, pero el año pasado, ante este mismo tipo de problema, acabó renunciando.

El serbio no pudo disputar el Abierto de Australia y no participó en la gira americana, tanto al comienzo de la campaña, en Indian Wells y en Miami, como en la de verano, en Washington, Montreal y Cincinnati, además del ‘grande’ neoyorquino.