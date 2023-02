Nadal confirma su baja en Indian Wells y también en Miami

Redacción Deportes, (EFE).- El tenista español Rafael Nadal confirmó que no podrá jugar el torneo de Indian Wells, primer ATP del año, y tampoco en el segundo, el de Miami, por la lesión que arrastra desde enero.

“Estoy triste por no poder competir en Indian Wells ni en Miami. Me entristece mucho no estar allí. Echaré de menos a todos mis seguidores estadounidenses, pero espero verlos más adelante este año durante el swing de verano”, escribe Nadal en su cuenta de Twitter.

“Me tomé un tiempo libre, empecé la rehabilitación, el gimnasio y la fisioterapia como me indicaron los médicos. Preparándome para volver en las mejores condiciones”, agrega el español.

En el pasado Abierto de Australia, a mediados de enero, Nadal se lesionó el psoas ilíaco de la pierna izquierda, y tiene un periodo de recuperación de entre seis y ocho semanas.

A comienzos de febrero, Nadal anunció que no podría jugar por lesión una exhibición que tenía prevista para el 5 de marzo en Las Vegas (EE.UU.) frente a su compatriota Carlos Alcaraz.

Esa retirada había dejado en el aire su participación en Indian Wells, primer ATP 1.000 de la temporada y que se disputará del 8 al 19 de marzo en el desierto californiano, hasta que este martes se confirmó que finalmente no podrá estar. Tampoco estará en el siguiente ATP 1.000, el de Miami, del 22 de marzo al 2 de abril.