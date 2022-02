Nadal, en la lista previa de inscritos en el torneo de Miami

Washington, (EFE).- El español Rafa Nadal, ganador de 21 títulos del Gran Slam, figura en la lista previa de inscritos en el torneo de Miami, que se disputará en el Hard Rock Stadium del 23 de marzo al 3 de abril.

Nadal, que disputa esta semana el torneo de Acapulco, el primero desde su histórico triunfo en el Abierto de Australia, integra una lista publicada por el torneo de Miami en la que también están el ruso Daniil Medvedev, el alemán Alexander Zverev o el griego Stefanos Tsitsipas.

El español fue cinco veces finalista en Miami, la última en 2017, cuando perdió ante el suizo Roger Federer.

En la lista previa de inscritos también está el serbio Novak Djokovic, pero su participación todavía está envuelta en dudas, pues la regulación vigente en Estados Unidos impide el acceso de visitantes que no hayan recibido la vacuna contra el coronavirus.

Djokovic, ganador de veinte títulos del Gran Slam, no pudo participar en el último Abierto de Australia al no estar vacunado.

En el circuito femenino, las españolas Garbiñe Muguruza y Paula Badosa integran una lista de participantes con estrellas como la rumana Simona Halep, la japonesa Naomi Osaka, la estadounidense Sloane Stephen, la polaca Iga Swiatek o la bielorrusa Victoria Azarenka.