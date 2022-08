Nadal retoma el Abierto de Estados Unidos por donde lo había dejado

Nueva York (EE.UU.), (EFE).- El español Rafa Nadal regresó a competir en el Abierto de Estados Unidos tres años después de su última participación, cuando se coronó campeón al ganar la final al ruso Daniil Medvedev, y lo retomó por donde lo había dejado, con una victoria ante el australiano Rinky Hijikata.

En el comienzo de su camino hacia la quinta corona neoyorquina, Nadal remontó un set de desventaja antes de solventar su partido con un 4-6, 6-2, 6-3 y 6-3.

El mallorquín suma veinte victorias de veinte este año en los ‘grandes’, con títulos en el Abierto de Australia y en Roland Garros y una eliminación en Wimbledon sin saltar a la pista, a causa de una lesión de abdominales que le impidió disputar la semifinal contra el australiano Nick Kyrgios.

Desde entonces, Nadal solo había disputado un partido en el ‘Tour’, cayendo en su debut en Cincinnati ante el croata Borna Coric, a la postre campeón.

La lesión de abdominales todavía le impide sacar con total serenidad, pues la cicatriz que lleva no le da mucha flexibilidad, pero Rafa dio muestra de un buen estado de forma y de su incansable espíritu competitivo.

Le espera ahora un enfrentamiento de segunda ronda contra el italiano Fabio Fognini, que remontó dos parciales de desventaja contra el ruso Aslan Karatsev (1-6, 5-7, 6-1 6-4 y 6-4).

Nadal necesitó tres horas y ocho minutos en la pista Arthur Ashe, en un partido empezado al aire libre y terminado con techo cerrado por el peligro de lluvia, para blindar su pase de ronda.

Y eso que Hijikata, en su debut absoluto en un ‘grande’, pareció no pagar la presión de medirse contra el hombre que más títulos del ‘Grand Slam’ ha ganado en la historia, con 22 triunfos.

Su primer set fue de alto nivel, jugó con profundidad y se alimentó a base de grandes puntos para lograr una rotura en el séptimo juego y defenderla hasta el 6-4 que le dio ventaja.

El joven australiano, que ganó recientemente en Los Cabos su primer partido en el ‘Tour’, acompañó cada punto con vistosas celebraciones, en particular cuando conectó el remate que valió la rotura.

Sin embargo, Nadal, que tiene a su alcance la primera posición en el ránking mundial en este torneo, no perdió en ningún momento la calma y retomó con autoridad el mando de las operaciones, acelerando con sus derechas.

Se escapó rápidamente 3-0 en el segundo parcial y en menos de 35 minutos igualó el partido al ganar el segundo set por 6-2.

Nadal aumentó el nivel y desarmó a Hijikata, que empezó a sufrir tremendamente para ganar puntos. Fue cuestión de tiempo para que el mallorquín lograra otra rotura a quince en el tercer parcial para tomar ventaja 4-1.

La derecha de Nadal hacía cada vez más daño a Hijikata y eso le abrió el camino hacia la rotura en el quinto juego del tercer parcial, llegada después de un delicado 30-30 en el juego anterior. Una derecha paralela le dio la rotura a cero y puso definitivamente cuesta abajo el encuentro.

Nadal lo sentenció con un nuevo 6-3 para volar a la segunda ronda y citarse con Fognini, un rival al que ganó en trece de los 17 precedentes, con el italiano que le doblegó en 2015 en Flushing Meadows.