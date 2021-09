Natalia Jiménez: “México se apropió de mí”

Ciudad de México, (EFE).- La cantante española Natalia Jiménez, afincada en México desde hace años, rechaza cualquier señalamiento de apropiación cultural mientras prepara su nuevo álbum de mariachi y banda: “Más bien México se apropió de mí y no me quejo”, dice en entrevista con Efe.

“Yo no soy esa persona que llega de repente, visita a México y no vuelve más nunca y sale de aquí vestida de huipil diciendo que es mexicano. Yo conozco México de arriba abajo, mejor que muchos mexicanos, conozco la música, las costumbres, he hecho de todo aquí, es como decirle a Chavela Vargas que se apropió. Yo soy más ‘chilanga’ que cualquier otra cosa”, asegura la cantante nacida en Madrid.

No hay género en el que la cantante española se sienta tan libre como con el mariachi y la música mexicana. Sin embargo, pasó gran parte de su carrera enfocada en el pop y las baladas y pasaron casi dos décadas para que se sintiera plena arriba de un escenario como lo hace ahora.

“Yo tengo esa conexión con la música mexicana, es de esa música que es para el alma y el corazón y para mí interpretarla es un placer, yo no siento eso por el pop ni con ningún otro género, yo me subo a cantar regional y me siento plena”, dice la cantante.

En el 2019 Natalia comenzó un viaje que sigue recorriendo por la música regional mexicana con su disco “México de mi corazón” en el que interpretó temas de figuras icónicas como “Te lo pido por favor” de Juan Gabriel, “Sombras nada más” interpretada por Javier Solís o “La cigarra”, un huapango mexicano.

“Yo quería hacer este disco desde que salió el primero. Tenía planeado que saliera el año pasado pero por la pandemia y todo la cosa al final no se pudo”, asegura Jiménez.

No obstante, el tiempo que tuvo como resultado de la pandemia, la ayudó a planear “cosas más chingonas (buenas)” y ahora en “México de mi corazón II” además de canciones populares mexicanas cuenta con cuatro temas inéditos, de los que uno fue compuesto por ella y otro por Joss Favela, con quienes también colaboró con el tema “Mi ego”.

También trabajó con la Banda MS de Sergio Lizárraga para la canción “Qué bueno es tenerte”, el primer sencillo del disco. Lizárraga es en la actualidad su mánager y actualmente Jiménez se encuentra de gira por Estados Unidos con la agrupación.

Los temas clásicos “No me vuelvo a enamorar”, “Cielo rojo” o “Si nos dejan”, son canciones que enmarcan este nuevo disco en donde también compartió su voz con su amiga Ana Bárbara para la canción “Te quedó grande la yegua”, y el cantante Gerardo Ortiz.

GLAMUR DEL CINE MEXICANO

Este disco también está marcado por el interés de la cantante de 39 años de rememorar el glamur de la Época de Cine de Oro Mexicano con vestidos acordes al tema y de la mano de su amigo, el diseñador mexicano Benito Santos, fue posible.

“Cuando estábamos con el proyecto del disco me preguntó qué me iba a poner en los videos y se ofreció a hacerme el vestuario. Me puse a buscar referencias, me interesaba recuperar la elegancia del cine mexicano de los años 50 y de poder hacer cosas como María Félix, Lola Beltrán que iban divinas a muerte y que quería todos los vestidos cortados al tobillo y con olanes”, recuerda.

De los cinco vestidos que la cantante tenía en mente usar para los 14 videos que fueron grabados en Guanajuato, Santos le hizo 11, de los cuales aún no sabe cuando tendrá la oportunidad de usar.

En sus planes está sacar otro disco de música mexicana totalmente inédito y su presentación más próxima será junto a la Banda MS este fin de semana en Las Vegas en el Mandalay Bay.