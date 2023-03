Natalia Jiménez nunca se imaginó llenar el Movistar Arena en Bogotá, el escenario más importante de Colombia

Miami, (Notistarz).- La cantante española Natalia Jiménez, agradeció al público de Medellín y Bogotá que la ovacionó durante sus conciertos y aseguró que nunca se imaginó llenar el Movistar Arena, el escenario más importante de los espectáculos en Colombia.

“Gracias a mi público de Medellín y Bogotá por los dos hermosos conciertos que me han dado!!! Nunca me imaginé llenar el Movistar Arena y estoy súper agradecida con ustedes”, escribió Natalia Jiménez en sus redes sociales quien logró Sold Out en las dos ciudades colombianas.

Jiménez es una de las artistas internacionales más queridas en Colombia, reviviendo la conexión con su público después de haber ganado las dos ediciones del programa de TV La Voz Kids y La Voz Senior en 2021.

El emocionante recorrido musical de Natalia Jiménez con su potente voz el carisma y la belleza de la intérprete de “Creo En Mí”, hizo gozar y cantar durante más de dos horas de espectáculo a sus fans tanto en Bogotá como en Medellín, al igual que las otras ciudades de la gira continental.

Antología 20 Años Tour, de la cantautora se convirtió en la gira internacional más exitosa de una artista femenina del género regional mexicano en el presente año.

Con su Antología 20 Años Tour ha visitado varios países en el continente americano, entre los que se encuentran: Estados Unidos, México, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela con Sold Out en un 80% de la gira.

En el 2022 también hizo la gira “México de mi corazón” en el que impuso su interpretación del regional mexicano.

Sus álbumes México de mi Corazón I y II, fueron producciones que lograron la certificación de Disco de Oro en México y Estados Unidos.

Otro de los grandes éxitos que destaca la propia Natalia Jiménez durante el 2022, fue su debut como actriz en importantes plataformas, Netflix & Caracol y Vix.

En la primera lo hizo a través de la serie “El Rey” en la que interpretó el papel de Cordelia Vélez, inspirado en Chavela Vergas. Mientras que en Vix, participó en una interpretación de regional mexicana en Mujeres Asesinas.