Natalia Lacunza se muestra tal como es en su disco “Tiene que ser para mí”

Ciudad de México, (EFE).- Cansada de tener que demostrar “un puntito más” que los demás “como cualquier mujer”, la española Natalia Lacunza abraza sus logros y hace música a su gusto, y las reflexiones que surgen de este ejercicio, así como su paso a la vida adulta, las describe en “Tiene que ser para mí”, su primer disco.

“Nosotras como artistas, y en cualquier profesión, tenemos que demostrar un puntito más, cuestionarnos un puntito más y tenemos ese ojo que nos juzga muy integrado por dentro. Este disco es un poco decir: sé que lo bueno que me pasa me lo merezco y tiene que ser para mí, no tengo que dudar de ello ni de mí misma por lo que digan los de fuera”, cuenta en entrevista con Efe Lacunza, quien se encuentra en México por segunda ocasión.

La cantante, de 23 años, publicó dos EP antes de atreverse a hacer un disco pues no se sentía preparada para lograr un álbum que narrativa, musical y visualmente estuviera “impoluto”.

Pero lo más importante, es que en aquel entonces, aún no conseguía al equipo ideal que la impulsara a involucrarse de forma más personal en un proyecto tan complejo como al que aspiraba.

“Tienes que encontrar a gente afín contigo, con los que te sientas libre y vulnerable y no pase nada, no que sea un equipo que te intimide o que te haga sentir insegura, hay que escoger bien”, reflexiona la joven.

Esto lo logró en la clásica “prueba y error”, conociendo a mucha gente y planteándose ella misma qué era lo que necesitaba tener en su equipo para que se dieran las condiciones aptas y así lograr sus objetivos y la conclusión a la que llegó es sencilla: “ha sido básicamente el tiempo”.

En mayo del 2021 Lacunza viajó a México para trabajar en la composición de música para su proyecto y, según cuenta, quedó impactada con la sensibilidad de los mexicanos. Además en su andar por este país conoció a dos artistas mujeres con las que escribió dos de sus canciones favoritas que están en el disco.

Primero a Silvana Estrada, con quien escribió el tema “Tiempo atrás”, que confiesa estaba planeada como colaboración pero que los tiempos de cada una lo imposibilitaron y también trabajó con la cantante argentina radicada en México, Daniela Spalla con quien compuso “Todo un lamento” que ya está disponible en plataformas.

“(En México) todo el mundo abre su alma todo el rato al escribir y al hacer música. Al final hacer una canción es abrirse”, relata.

En el disco Lacunza, quien se hizo famosa a los 19 años, también muestra su trayecto hacia la vida adulta “y todas las emociones que se desprenden de eso”.

“(El álbum) habla de estos tres años en los que me he iniciado en el mundo de la música pero también en el mundo adulto. Ha sido una cosa paralela, habla un poco de ese proceso y de las cosas que yo he ido sintiendo y pensando, así como las conclusiones que he ido sacando en este momento”, relata.

CUMPLIR DEUDA CON MÉXICO

Como en el 2021 la cantante no pudo cantar para los mexicanos, Natalia ha regresado con unas ganas inmensas de dar un show muy extenso en el que sus seguidores puedan escuchar la mayor cantidad de canciones posible de su repertorio.

“Acá siempre me han dado muchísimo apoyo desde el primer momento y tengo muchas ganas de devolverlo y lo mínimo que puedo hacer que es dar un concierto y que vengan a escuchar las canciones”, comenta Natalia, quien tendrá un concierto este viernes en el Lunario del Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Además, Lacunza no deja de sorprenderse de lo entregado que es su público, pues asegura que ha recibido mensajes de mucha gente de diversas partes de México y de Estados Unidos que viajarán a la capital mexicana solo para poder reunirse con ella. “Eso se me hace muy fuerte”, replica.

Aunque ha mostrado ya cuatro temas de su disco, Natalia adelanta que aún hay mucho que escuchar del disco que verá la luz el 10 de junio.