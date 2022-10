Natanael Cano y Víctor Cibrián logran éxito inmediato con “Y Qué Me Importa”

Los Ángeles, (Notistarz).- Los cantantes de regional mexicano urbano Natanael Cano y Víctor Cibrián, lograron un impacto inmediato en su colaboración “Y Qué Me Importa” con 1.4 millones de vistas Youtube en apenas 48 horas.

“Y Qué Me Importa” llega una semana después del lanzamiento de los sencillos “Selfies”, de Natanael Cano y “Pa Que Ordene Y Mande”, de Víctor Cibrián, que suman más 1.6 millones de reproducciones en Spotify y 4.0 millones de visualizaciones en YouTube.

El video en vivo del nuevo sencillo “Y Que Me Importa”, registra más de un millón de visualizaciones en el canal de YouTube de su disquera Rancho Humilde.

Con más de 14 millones de oyentes mensuales en Spotify estos dos artistas de la música mexicana urbana afirmaron que con esta primera colaboración y las que vendrán, buscarán aumentar seguidores en las plataformas musicales a nivel global.