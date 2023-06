Natti Natasha asegura estar más empoderada que nunca luego situaciones difíciles

Miami, (Notistarz).- La estrella dominicana Natti Natasha aseguró que ahora se encuentra más empoderada que nunca, luego de atravesar por situaciones difíciles, como sobrellevar el encarcelamiento de su pareja el productor Raphy Pina y tener que criar a la hija de ambos, sola.

Natti confesó en una entrevista con la revista People en Español, que no ha sido un camino fácil desde que dictaron sentencia al puertorriqueño, quien fue encontrado culpable por posesión ilegal de armas a más de tres años de prisión misma que cumple en el FCI Butner Medium I, en Carolina del Norte.

“Yo no sabía nada, fue un momento de tanto shock que tú simplemente no sabes nada. Literal… Me enorgullece la fuerza que me he dado yo misma, me enorgullece que he sacado una sonrisa cuando quizás en un momento decía: ‘¿Dios mío, cómo voy a hacer esto?'”, expresó la intérprete que aparece en la portada digital de la revista.

“Son experiencias que me han hecho aprender de mí misma, de mi entorno, de todo lo que yo puedo dar en los momentos más difíciles… Me ha hecho probarme a mí misma que sí puedo y eso me ha dado hambre de seguir”, agregó.

La cantante también compartió el sentido momento cuando le tocó interpretar su canción “La falta que me haces” en los Latin American Music Awards.

“Por si me estás viendo Raphy, todos te amamos”, dedicó al productor ante las cámaras y agregó en la charla: “Dije: ‘No sé si me voy a poner a llorar en el mismo medio de la canción, pero voy a hacer esto. Un momento que para muchos fue un momento vulnerable de Natti, para mí fue un momento de empoderamiento”.

La artista tiene además que cuidar de su pequeña hija Vida Isabelle, quien recientemente cumplió dos años de edad: “Ella ha cambiado mucho. Todo lo que le vas enseñando lo aprende en un día. Caminar, hablar, las cosas que le voy enseñado, pintar, inglés, español. Ella es tan inteligente, Dios la bendiga. Se lo tengo que agradecer mucho a Dios porque la salud de un hijo de uno es lo más importante del mundo”.

Además, la cantante sigue firme con sus proyectos profesionales, lanzó su propia marca de vino Tasha que se coloca como uno de los favoritos en el mercado latino, y además logró una alianza con el restaurante Sugar Factory para llevarlo ahí y crear algunos cócteles.