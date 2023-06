Natti Natasha lanza una nueva línea de productos para bebés inspirados en su hija

San Juan, (EFE).- La cantante y empresaria Natti Natasha lanzó la línea de productos para bebés y mujeres embarazadas “Queen Vida for Kids”, que está inspirada en su hija Vida Isabelle.

La idea surgió durante el embarazo de la cantante dominicana, radicada en Puerto Rico, quien utilizó estas fórmulas para cuidar su piel y protegerla de las estrías, según el comunicado de sus representantes.

Al ver los buenos resultados, Natasha modificó las fórmulas y las incorporó a la rutina de cuidado de la hija que tiene con el productor musical Raphy Pina, quien cumple condena en prisión en Puerto Rico.

“Es un proyecto muy personal y familiar que he desarrollado junto a Raphy y a nuestra hija, lo cual lo hace aún más especial”, afirmó la cantante.

Natasha hizo hincapié en que ha participado “en todo el proceso desde la selección de las fórmulas hasta el diseño de la marca”.

Los productos, hechos de forma sustentable, libres de crueldad animal y con ingredientes orgánicos, están enfocados en bebés de 0-5 años, mujeres embarazadas y nuevas madres.

Son fabricados en Europa y creados de la mano de un laboratorio con más de 25 años de experiencia con productos infantiles.

La línea “Queen Vida for Kids” incluye toallitas húmedas, crema de pañal, crema hidratante, aceite corporal, protector solar, pañales y perfumes.

Próximamente, se lanzará asimismo una división de alimentos para bebé que incluirá comidas y postres.

Hace cinco días, Natasha estrenó la versión en bachata de su más reciente tema, “La falta que me haces”, dedicado a su pareja Pina.