Natti Natasha regresa rebelde y sin censura con “No Pare”

*La canción que responde a las críticas de su vida íntima ya se hizo viral

Miami, (Notistarz).- La cantante dominicana Natti Natasha después de ser chantajeada con la publicación de una foto íntima, no se quedó callada y decidió responder de una forma inesperada con el sencillo y video musical: “No Pare”, que ya cuenta con más de 800 mil reproducciones en su canal de YouTube en las primeras horas.

En las últimas semanas Natti ha experimentado un sinnúmero de comentarios y especulaciones sobre su vida personal, una situación que sirvió de inspiración para responder con su música.

Con esta canción la dominicana muestra su lado rebelde y “sin censura” destaca la sexualidad femenina y los deseos naturales de una mujer al estar separada de su pareja.

“Me desperté pensando en todo lo que me hacías | tu lengua por mi boca corriendo por la mía | yo buscando creer en algo y tu prometías y en mí te metías siempre que decía que No Pare…,” dice parte de la letra, que está adornada por un beat clásico y pegajoso de reggaeton. de Natti Natasha.

Para “No Pare”- lanzado bajo el sello de Sony Music Latin/Pina Records- la artista unió fuerzas con el productor de reggaeton, Gaby Music, y el artista urbano Lenny Tavarez, entre otros.

El tema fue producido por Gaby Music, Raphy Pina y Kingswifft, y compuesto por Natti Natasha, Lenny Tavarez, Sean Turk, Jodosky, Kaylee Ameri y Raphy Pina.

“No Pare” se lanzó simultáneamente con un video musical dirigido por Kanvas y Natti Natasha, con tomas desde su casa en Miami, el video muestra a la artista dominicana en su rutina diaria, desde que se levanta tomando su café hasta la hora de acostarse.

A lo largo de su viaje visual, Natti disfruta de su día, exponiendo su lado más sensual, y al mismo tiempo describiendo su deseo de un encuentro pasional con su pareja.

Anterior a este lanzamiento la artista colaboró con un productor de República Dominicana a través de las redes sociales para estrenar la versión bachata de su tema “La Falta Que Me Haces”, emotivo tema dedicado a su pareja y manejador Raphy Pina.

“La Falta Que Me Haces” logró ocupar la posición No. 1 en la radio de Puerto Rico y la versión bachata alcanzó el Top 5 de la lista Tropical Airplay de Billboard. Actualmente, el tema lleva siete semanas en la posición No. 1 de la lista Tropical en Puerto Rico.