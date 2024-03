Nebulossa dice que quienes critican ‘Zorra’ no han entendido el contenido de la canción

Nueva York, (EFE).-Nebulossa, el dúo que representará a España en el festival de Eurovisión con la canción ‘Zorra’, que causó un gran revuelo en redes sociales y en algunos sectores del feminismo, atribuye las críticas del tema a la incomprensión de la letra y de la ironía que dicen esconde.

“Es una falta de entender la canción y de reflexionar. Entiendo que te hayan podido llamar zorra, pero por eso el querer resignificar la palabra”, dice la cantante del dueto, Mery Bas, en una entrevista con EFE en Nueva York antes de un concierto en la noche del viernes con la mexicana Gloria Trevi.

Tras la victoria del dueto valenciano en el Benidorm Fest, algunos grupos feministas criticaron la canción al considerar que el grupo banaliza la palabra ‘zorra’, pues se trata de un insulto históricamente machista.

La artista insiste en el carácter irónico del tema y señala que, aunque el público se ha quedado con el término ‘zorra’, la parte del estribillo en la que canta ‘Voy a salir a gritar lo que siento a los cuatro vientos’ es “muy importante, sobre todo cuando una persona ha sido maltratada”.

La otra mitad del dueto, el teclista y productor Mark Dasousa, afirma que, pese a la controversia (de la que se llegaron a hacer eco los medios internacionales) el 90 % de mensajes que han recibido han sido positivos.

De hecho, artistas como Rosa López o Alfonso Hermida e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han defendido la propuesta de Nebulossa para la final de Eurovisión, que se celebra el 11 de mayo en Malmö (Suecia).

De gira promocional por EE.UU.

Más allá de la polémica, el dúo ha hecho historia al convertirse en los primeros representantes de España que realizan una gira promocional en Estados Unidos de cara al festival europeo.

La gira, que comenzó la semana pasada en Miami y continúa ahora en Nueva York, responde a la intención de ganar visibilidad internacional, pues los países ajenos a Europa también podrán votar en el festival, que este año abrirá las votaciones del público 24 horas antes de la final.

En su paso por la Gran Manzana, Nebulossa actuarán hoy como artistas invitados en el concierto de la cantante mexicana Gloria Trevi, en el Radio City Music Hall -un teatro que ha acogido a cantantes de la talla de Frank Sinatra o Stevie Wonder- con la que además han grabado el ‘remix’ de ‘Zorra’.

“Que (Gloria Trevi) nos haga un hueco en su espectáculo demuestra el tipo de persona que es. Ha entendido el mensaje de la canción, se ha identificado, tiene un historial detrás importante”, dice Dasousa.

En el año 2000, la artista mexicana, su exrepresentante Sergio Andrade y María Raquenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”, fueron detenidos en Río de Janeiro (Brasil) bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores. Trevi pasó tres años en la cárcel y fue extraditada a México, donde fue absuelta y recuperó su libertad en 2004.

En 2023 la artista presentó una contrademanda contra Andrade, acusándole, entre otras cosas, de agresión sexual; la denuncia fue presentada en respuesta a una demanda radicada por dos mujeres contra ella y Andrade por acusaciones de abuso sexual.

España lleva verbena a Eurovisión

Nebulossa trae de vuelta a Eurovisión un estilo que recuerda a la pachanga y las verbenas españolas para competir por ese primer puesto que España no obtiene desde 1969, cuando Salomé y su tema ‘Vivo cantando’ empataron con las propuestas de Francia, Países Bajos y Reino Unido.

Pero, independientemente de la posición que consigan en el festival europeo, el dúo ya se considera ganador: “Nosotros nos sentimos súper ganadores de muchos corazones, que es lo que se pretendía, y si quedamos en buena posición, pues perfecto”, comenta Mery Bas.

Aunque parte del público se ha quedado con el pretendido mensaje ‘feminista’ de la canción, que ya cosecha más de 10 millones de escuchas en Spotify, esta también abarca otros temas más allá de la resignificación del concepto ‘zorra’.

“La palabra ‘oveja negra’ (que se menciona en el tema) es muy importante para mí. Musicalmente, siempre me he sentido apartado, porque nadie consideraba que esto era un trabajo, sino un hobby. La canción toca muchas cosas, y la gente en Europa ha entendido el mensaje, por eso los millones de reproducciones”, dice el teclista.