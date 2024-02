Nebulossa ve en Gloria Trevi la aliada perfecta para el nuevo remix de la polémica ‘Zorra’

Miami, (EFE).- El dúo español Nebulossa señaló que Gloria Trevi resultó “la aliada perfecta” para impulsar en América la polémica canción ‘Zorra’ a través del nuevo remix que grabaron esta semana con la mexicana del tema que representará a España en el festival de Eurovisión en mayo próximo.

En una entrevista con EFE en Miami, donde los esposos Mery Bas y Mark Dasousa se encuentran de viaje promocional, el grupo señaló además que asistirán esta noche a la gala de entrega del Premio Lo Nuestro de la música latina.

“Desde el año pasado Latinoamérica puede votar en Eurovisión, por lo que vinimos a expandir la promoción” de la canción, indicó Bas a EFE horas después de haber grabado el remix con Trevi.

El tema ha generado en España un debate de si es una canción por la igualdad de la mujer o denigrante, como señalan algunas asociaciones feministas.

La noche del miércoles el dúo ofreció un concierto íntimo en un hotel de Miami después de varias horas en el estudio de grabación con Trevi, gracias a una conexión hecha a través de la artista española Mónica Naranjo.

Según Bas, trabajar con la cantautora mexicana fue “una sorpresa muy grande porque no nos esperábamos para nada esto. Ella es una artistaza, es una persona, una muy buena persona, es muy grande”.

Dasousa la describió como una artista muy “generosa” que abrió espacio en su gira y en sus ensayos para una doble participación en los premios para preparar su parte en el remix de ‘Zorra’ y grabarlo en persona con ellos.

Según Nebulossa, fue claro que “ella se identificó rápidamente con la canción”.

Así cantan en ‘Zorra’ juntos: “Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora, ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra”.

La letra hace eco de otras canciones de la estrella mexicana como “Todos me miran” (2006) y (Medusa) 2023.

El ‘Zorra’ remix no tiene fecha de estreno, pero Nebulossa confía en que sea antes de su participación en Eurovisión, que se celebrará en Malmö (Suecia) el próximo 11 de mayo.

Todo puede desaparecer

Hace tres meses Mery Bas y Mark Dasousa recuerdan que estaban en su casa en la ciudad de Ondara, en el sureste español, con sus dos hijos, su perro, un estudio de grabación y otro de estética.

Hacer música juntos era el proyecto creativo en sus vidas, que concretaron en 2018.

A los más de 50 años de edad de ella y más de 40 de él, sus aspiraciones pasaban más por hacer temas que les movieran el corazón, que grabar con estrellas internacionales como Trevi.

De repente, dice Dasousa que hicieron ‘Zorra’, con la que querían “expresar un sentimiento interno”.

Matiza que Mery quería “vomitar y sacar de dentro algo importante para ella, y no nos planteábamos ninguna cosa más”.

Después de su triunfo en el festival de Benidorm, donde España escoge a su representante en Eurovisión, ‘Zorra’ no solo era un éxito, sino que despertó una polémica en la que hasta el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se pronunció a su favor al señalar que el feminismo “es justo y divertido”.

Nebulossa dice que la efervescencia sobre la canción los ha impactado, pero no les ha sacudido los cimientos.

“No nos está sobrepasando porque a esta edad es una experiencia que suma, suma experiencia”.

“Estamos empezando a entender que hay que disfrutar esto porque igual estamos aquí y dentro de unos meses ya no existe. Somos muy conscientes”, coincidieron.

El disfrute también incluye la promoción entre el público de habla hispana estadounidense y la planificación de cómo será su interpretación en Eurovisión, que incluirá elementos “más robustos”, considerando toda la expectativa que el tema ha causado.

“Vamos a estudiar un poquito, intentar hacer alguna otra cosa, sumar un poco más, sobre todo a nivel personal, de interpretar mejor, mejorar personalmente. También Eurovisión tiene unos parámetros (diferentes a Benidorm) que más o menos hay que considerar y los atenderemos y poco más”, concretó Dasousa.