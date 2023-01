Negociaciones entre Países Bajos y Japón por chips podrían beneficiar a México

China sería el primer afectado de las restricciones de Estados Unidos ahora en diálogo con Países Bajos y Japón para evitar la construcción de chips en Asia

NotiPress.- Las negociaciones recientes entre Países Bajos y Japón podrían beneficiar a México. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, logró un acuerdo con Países Bajos y Japón para restringir las exportaciones de maquinaria avanzada para la fabricación de chips a China. Según Financial Times y The New York Times, las conversaciones concluyeron el 27 de enero de 2023 en Washington.

Para Japan Times, el acuerdo, destinado a socavar las ambiciones de Beijing de construir sus propias capacidades de chips nacionales, extendería algunos controles de exportación estadounidenses. El principal socio comercial de México mantuvo conversaciones en octubre de 2022 con empresas cuya sede está en las naciones aliadas. Incluye a compañías como ASML Holding NV, Nikon Corp. y Tokyo Electron Ltd.

Durante la pandemia fue notoria la escasez de chips para Estados Unidos, en particular en el sector automotriz. El 21 de diciembre de 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anuncio el Plan México, orientado a fortalecer la industria nacional y la región de América del Norte.

Estados Unidos invitó a México en el contexto del Diálogo Económico de Alto Nivel (DEAN) a sumarse a la fabricación de semiconductores. Antony Blinken, secretario de Estado y Marcelo Ebrard, canciller de México acordaron un plan para que México provea el 50% de los chips y semiconductores a Estados Unidos para los vehículos eléctricos en 2030.

Sobre el acuerdo entre Países Bajos y Japón no hay un plan oficial para el anuncio público de las restricciones, y su adopción. Esta propuesta podría llevar meses mientras los dos países finalizan los acuerdos legales, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

“Las conversaciones están en curso, desde hace mucho tiempo, pero no nos comunicamos sobre esto. Y si algo saldría de esto, es cuestionable si esto se hará muy visible”, dijo el primer ministro holandés Mark Rutte el viernes 27 de enero de 2023 en La Haya en respuesta a una pregunta sobre las conversaciones.

Lo cierto es que dada la profundización de relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá en el marco del acuerdo del T-MEC, sumado a la futura explotación del litio por parte de México, abren posibilidades. México podría verse beneficiado de las conversaciones entre Países Bajos y Japón alineados con Estados Unidos.