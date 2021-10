Nerea Martí acaba cuarta y Marta garcía, undécima

Valencia, (EFE).- Nerea Martí cerró la clasificación final de la W Series en cuarta posición y con el pase para disputar la competición en la próxima temporada, mientras que Marta García no ha podido entrar entre las diez primeras de la clasificación final al no poder disputar la última prueba por una indisposición.

Nerea Martí ha conseguido dos octavas posiciones y acaba en cuarta posición tras haber puntuado en todas las carreras del año. “He aprendido mucho, he crecido como piloto y el año que viene espero poder luchar por el título”, ha afirmado.

Marta García se coló en las posiciones de cabeza en la primera carrera, pero un toque con otro coche le relegó a la cola y, posteriormente, pasó una mala noche y no pudo participar en la segunda jornada en Austin.

La piloto admitió que le hubiera gustado acabar el año compitiendo en la pista. Ambas esperan volver a competir en la próxima temporada.