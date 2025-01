Nerviosismo económico en los primeros cien días de la presidenta Claudia Sheinbaum

Ciudad de México,(EFE).- Los primeros cien días de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han estado marcados por la turbulencia económica generada por las provocadoras amenazas de aranceles del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la preocupación acerca de la reforma judicial que busca que los jueces sean elegidos por voto popular.

Uno de los elementos que refleja la creciente incertidumbre que rodea a la economía mexicana es el fin del fenómeno del ‘superpeso’, como se conocía la apreciación de la divisa mexicana de los últimos años.

La moneda cerró 2024 con una depreciación de más del 22 % respecto al dólar.

“Sí tuvo (el peso mexicano) una depreciación, entre otras cosas es por la incertidumbre en Estados Unidos, y las variaciones, particularmente de las tasas de la Fed (Reserva Federal) y esperamos que una vez que asuma el presidente Trump entremos a un periodo de estabilización”, reconoció Sheinbaum en su primera conferencia matutina del año, el 2 de enero.

El presidente electo de EE.UU., quien asumirá el cargo el 20 de enero, ha anunciado que una de sus primeras órdenes ejecutivas será imponer aranceles de 25 % a “todos los productos” de México y Canadá, hasta que se “detenga la invasión” de los migrantes y drogas, en particular el fentanilo.

Al respecto, Sheinbaum ha evitado la confrontación y ha apostado por resaltar los beneficios aportados a ambos países del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en vigor desde 2020.

La gobernante mexicana ejemplificó que entre los “principales exportadores de México a Estados Unidos” están las automotrices General Motors, Stellantis y Ford Motors, que llegaron al país hace 80 años.

“¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo”, consideró sobre los efectos mutuos, dado que México es el principal socio comercial de su vecino del norte.

Además de la victoria de Trump, analistas atribuyen la caída del peso mexicano a políticas internas de México tras la elección del 2 de junio, cuando Sheinbaum ganó la presidencia y su alianza de partidos consiguió una mayoría en el Congreso que le permite reformar la Constitución sin obstáculos.

En particular, el mercado ha reaccionado con nerviosismo a la reforma judicial que a partir del 1 de junio de 2025 permitirá la elección popular de jueces, magistrados y la Suprema Corte, y a la eliminación este diciembre de los reguladores autónomos de competencia económica, telecomunicaciones y energía.

Desaceleración económica y ajuste fiscal

Otra cuestión que oscurece el desempeño económico en México, la segunda economía de Latinoamérica tras Brasil, son las perspectivas de desaceleración, tendencia que ya venía marcada desde el inicio del año.

A finales de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó de que la economía de México se ha ralentizado, al pronosticar ahora un crecimiento del PIB en 1,5 % en 2024, siete décimas por debajo del 2,2 % que calculaba en sus previsiones del mes de julio pasado, y también reducir, en este caso en tres décimas, el previsto para 2025, hasta situarlo en el 1,3 %.

En 2023, el crecimiento económico de México fue del 3,2 %

A ello se suma la propuesta de presupuesto anual para 2025, el primero de Sheinbaum, que apuesta por un ajuste notable con una reducción del gasto público del 1,9 % y una caída del déficit a 3,9 % del producto interior bruto (PIB), tras alcanzar casi 6 % en 2024, y que podría lastrar el crecimiento.

La calificadora Moody’s cambió en noviembre la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, aunque mantuvo su calificación en Baa2.

“El cambio de perspectiva se debe a nuestra visión de un debilitamiento del marco institucional y de formulación de políticas que podría socavar los resultados fiscales y económicos. El deterioro de la asequibilidad de la deuda y una mayor rigidez del gasto público dificultan la consolidación fiscal, tras el aumento del déficit público este año”, aseguró el informe de la calificadora.