Néstor Lorenzo advierte que “al favorito siempre lo quieren voltear”

Houston (EE.UU.), (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, reconoció que con sus jugadores sienten ilusión por ganar la Copa América, pero admitió que se apartan del tema del invicto de 23 partidos y del exitismo alrededor del equipo “porque casi nunca gana el favorito”.

“Se pone de favorito al que quieren voltear”, respondió el estratega argentino en la conferencia de prensa en el estadio NRG de Houston, a un horas del partido contra Paraguay.

A Lorenzo le acompañó el delantero Jhon Córdoba.

“No es que uno no esté ilusionado, sí lo estamos todos, el tema es que casi nunca gana el favorito, se pone de favorito al que quieren voltear. Yo ni siquiera les digo a los jugadores que vayamos paso a paso, sino vamos a ir pelota a pelota. Así se ganan los partidos”, dijo.

Lorenzo añadió que sabe que el equipo tiene un compromiso interno de apuntar a algo: “La Copa América es muy importante, pero el proceso sigue con las eliminatorias, la clasificación al Mundial, debemos crecer un poquito cada día y dar un paso adelante”.

Sobre si la Copa América es su gran examen como entrenador de Colombia, que ha ganado ocho partidos consecutivos y al que dirige hace casi dos años, dijo que la meta es ganar “cada partido”.

“Se va a ver mañana por como arranquemos. Dios quiera que clasifiquemos. El campeón se va armando de menos a más. El examen son también los partidos de la eliminatoria. Nosotros queremos ir al Mundial”.

Y sobre el invicto, esa palabra que trata de no tener en su vocabulario, y las comparaciones con el momento al que vivió la selección colombiana rumbo al Mundial’94, despejó cualquier símil:

“No pensamos en el invicto. No hablamos de eso con los jugadores. Y las comparaciones son odiosas, los procesos son distintos. Ojalá le demos una alegría a la gente, la vemos ilusionada y eso nos motiva. Desde el campo ya es otra cosa”.

Lorenzo reveló que le dice a los jugadores que no tiene ni titulares ni suplentes. “Hay que forjar la competencia. Todos se sienten preparados y están en un nivel bueno para aportarle a la selección cuando los necesite”.

De Paraguay indicó que no será igual a la que enfrentó en noviembre pasado por las eliminatorias sudamericanas y a la que Colombia derrotó por 0-1 en Asunción.

“Cada partido es una historia distinta, pasaron varios meses, el momento de los jugadores cambió. Además, ese primer partido es un poco traicionero, te juega la ansiedad, el debut. Mañana empieza una historia nueva, nosotros trataremos de proponer una cosa similar a lo que venimos haciendo y ellos quizá hayan cambiado algo”, manifestó.

Sobre cómo afrontará Colombia el Grupo B, expresó: “La idea es tratar de proponer, de ser protagonista. Ojalá seamos un equipo versátil que cuando no domina se mantenga en el partido”.

“El tema es tratar de jugar bien -agregó- de recuperar en ciertos sectores cuando no la tenés y después distribuir la pelota para hacer gol, así de simple es. Siempre depende también del comportamiento y la calidad del rival”, añadió.

Por su parte, Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar ruso, afirmó que “los paraguayos son aguerridos”, pero que Colombia “tiene gol” para contrarrestar cualquier momento difícil.