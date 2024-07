Néstor Lorenzo ya piensa en Panamá: “Vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado”

Santa Clara (EE.UU.), (EFE).- El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, afirmó que ante Brasil (1-1) el equipo “hizo uno de los mejores partidos” de su era y alertó del peligro de confiarse frente a Panamá en los cuartos de final de la Copa América.

“Panamá es un equipo muy físico, con jugadores muy potentes. No es un rival fácil para nada. A Uruguay le costó abrir el marcador. Vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado. Vamos a tener que jugar muy bien para pasar”, declaró el técnico argentino en rueda de prensa, en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Lorenzo alabó el estilo “europeo” del seleccionador panameño Thomas Christiansen e insistió en el que el combinado centroamericano será “un rival duro”.

“Hay que ir tranquilos”, expresó.

Sobre si Colombia está al nivel de las mejores selecciones del mundo, Lorenzo rebajó la euforia y recordó que “la historia del fútbol es muy larga” y que ellos apenas “están escribiendo una hoja muy chiquitita”.

En cuanto al duelo con Brasil, consideró que jugaron “mejor”, a pesar de no haber podido salir del empate.

“Por momentos los dominamos, deberíamos haberlo ganado”, apuntó.

No obstante, se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo.

“La verdad que hicimos uno de los mejores partidos de la era. Nos tocó arrancar perdiendo con el gol de tiro libre. Estoy orgulloso de los muchachos por el partido que hicieron y por cómo representaron al país”, manifestó.

Disconforme con el árbitro

Como al seleccionador brasileño, Dorival Júnior, a Néstor Lorenzo tampoco le gustó el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

“No vi la jugada (en la que Brasil reclamó un penalti sobre Vinícius); tampoco vi el fuera de juego (en el remate de cabeza de Davinson Sánchez en una jugada de estrategia) y me dijeron que fue gol”, aseveró.

Lorenzo consideró además que Valenzuela mostró tarjetas amarillas “muy fácil”, al comentar la que recibió Jefferson Lerma, que le obligará a perderse el cruce de cuartos contra Panamá.

“Pegaron patadas más groseras y no se amonestaron. Del arbitraje prefiero no hablar”, sentenció.

Colombia se medirá a Panamá en cuartos el próximo sábado, en Glendale (Arizona), tras quedar en primer lugar del Grupo D, con dos victorias sobre Paraguay (2-1) y Costa Rica (3-0), y un empate con Brasil (1-1). Acumula ya 26 partidos invicta.