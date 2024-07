Netflix publica el tráiler de la cuarta temporada de ‘Emily in Paris’

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Netflix publicó el tráiler de la esperada cuarta temporada de ‘Emily in Paris’, que se estrenará el 15 de agosto y se dividirá en dos partes, y en el que se puede ver a Emily Cooper (Lily Collins) intentando seguir adelante tras el impactante final de la pasada entrega.

“Mindy, ¿sabes qué he visto mientras corría? Hombres guapísimos, por todas partes”. Así comienza el avance que ha lanzado Netflix en sus redes sociales, en el que se ve a Emily hablando frente al espejo de su baño con su mejor amiga en la serie, interpretada por Ashley Park.

Los cinco primeros capítulos de esta serie, que mezcla drama y comedia en el corazón de París, podrán verse en la plataforma digital a partir del 15 de agosto, seguida de otros cinco episodios de la segunda parte que se lanzarán el 12 de septiembre.

‘Emily in Paris’, creada por Darren Star, relata las aventuras de una joven estadounidense que se muda a París para trabajar en una agencia de marketing de lujo, donde su trabajo es brindar su perspectiva estadounidense al mercado francés.

El rodaje de la cuarta temporada comenzó en enero en París, aunque en algunas publicaciones de Collins en sus redes sociales pudo verse que parte de la trama se desarrollará también en Roma.

La tercera temporada culminó por todo lo alto: Camille (Camille Razat) se negó a casarse con Gabriel (Lucas Bravo) tras descubrir que todavía este tiene sentimientos por Emily. Pero el giro más sorprendente se revela en la escena final, cuando Gabriel le confiesa a Emily que Camille está embarazada.