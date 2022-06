New England Revolution empata con Orlando City en la MLS

Chicago (EE.UU.), (EFE).- New England Revolution empató en casa 1-1 con el Orlando City, en la decimoquinta jornada de la MLS estadounidense.

El gol del Revolution lo anotó el español Carles Gil a los 22 minutos, al superar al meta rival con un elegante disparo curvado de pierna zurda desde fuera del área tras una excelente jugada personal del argentino Gustavo Bou.

Gil, exjugador de Deportivo La Coruña, Aston Villa y Valencia, celebró su cuarto gol del curso, en el que también repartió siete asistencias.

El año pasado, el mediapunta se llevó el MVP al mejor jugador de la temporada tras marcar cuatro goles y repartir 19 asistencias.

Sin embargo, menos de un cuarto de hora después, el Orlando City logró la igualada gracias a un zurdazo cruzado del defensa sueco Robin Janssen.

En el Orlando, el peruano Pedro Gallese defendió la portería apenas tres días después de la eliminación sufrida contra Australia en la repesca mundialista.

El equipo de Florida ocupa la quinta posición, con 22 puntos, a cuatro del New York City, líder. New England es sexto, con 20 puntos, en puestos de ‘playoffs’.