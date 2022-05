New York City mete miedo en el Este; Inter Miami y Galaxy no pasan del empate

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- New York City, campeón de la MLS el año pasado, venció por 0-2 al DC United para seguir metiendo miedo en el Este mientras que los LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández y el Inter Miami de Gonzalo Higuaín no pasaron del empate en sus respectivos partidos.

Tras un inicio dubitativo de la temporada, New York City lleva seis partidos seguidos sin conocer la derrota con cinco victorias y un empate en este tramo del curso.

Los neoyorquinos resolvieron por la vía rápida su visita al DC United ya que en el minuto 6 se adelantaron con un gol de cabeza y a la salida de un córner del peruano Alexander Callens.

La sentencia llegó en el descuento de la primera mitad, cuando el argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos anotó de penalti a lo ‘Panenka’ para sumar su séptimo tanto en esta temporada.

El New York City tiene 20 puntos y se encuentra a un solo punto (con un partido menos) del Philadelphia Union, líder del Este con 21 puntos y que acumula cinco empates seguidos.

Precisamente en el campo de Philadelphia Union empató 0-0 Inter Miami, lo que extiende a cuatro la racha de partidos que los de Higuaín llevan sin ganar en la MLS.

El argentino, que arrastra problemas físicos desde hace semanas, reemplazó en la segunda parte al ecuatoriano Leonardo Campana, que en la primera mitad envió un balón al poste en la ocasión más clara del Inter Miami.

Los Galaxy de ‘Chicharito’ empataron 1-1 con Minnesota United un partido en el que los dos goles llegaron en el tramo final del encuentro.

El conjunto angelino se adelantó en el minuto 83 gracias a un gol de penalti de Sacha Kljestan, pero cuatro minutos después igualó el marcador Robin Lod para Minnesota United aprovechando un despiste defensivo de los Galaxy.

Los Galaxy acariciaron un triunfo agónico en el descuento cuando Dejan Joveljic se quedó solo frente al portero local, pero el serbio no acertó con su remate.