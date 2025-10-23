Newsom advierte que demandará a Trump si envia tropas a San Francisco

Washington, (EFE).- el gobernador de California, Gavin Newson, advirtió que si el presidente, Donald Trump, cumple con enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad de San Francisco demandarará a la Administración.

Newson dijo que no piensa “ignorar el abuso de poder” y que la idea de desplegar a fuerzas federales “sin supervisión ni rendición de cuentas” es un ataque directo al estado de derecho, de acuerdo con un comunicado compartido por su oficina.

El gobernador, conocido por su enfrenta con el mandatario, agregó que Trump “está equivocado” si espera poder actuar sin encontrar una defensa a la constitución.

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, agregó que no existe una “justificación legal” que valide la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad californiana. “No hay invasión, no hay disturbios, no hay rebelión”, escribió.

La reacción del gobernador y las autoridades judiciales de California, estado de mayoría demócrata, llegó luego de que la semana pasada Trump dijera en la Casa Blanca en que quizá la siguiente ciudad en la que desplegaría las fuerzas federales sería San Francisco.

Desde septiembre, Trump desplegó a cientos de agentes federales en la ciudad de Chicago con el objetivo de detener a migrantes, logrando apresar a más de 1.500 hasta la fecha, bajo la justificación de un supuesto alto indice criminal que a su criterio no es controlado por las autoridades demócratas de la ciudad.