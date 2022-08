NFL apuesta por su propia plataforma streaming para crear contenido exclusivo

Ahora la NFL amplió su cartera de posibilidades para generar mayor contenido en dispositivos móviles y no limitarse solo transmitir partidos de temporada

NotiPress.- Datos proporcionados por Statista revelan que las plataformas de streaming se han convertido en el sitio número 1 del entretenimiento a nivel mundial. Solo en México en 2021, el 94% de las personas veían al menos una plataforma de streaming, según datos de la plataforma. El streaming ha sido la piedra angular que cambió la forma de ver series y películas a nivel mundial y probablemente lo hará en el deporte. Recientemente, la National Football League (NFL) decidió apostar por crear su propia plataforma de streaming llamada NFL Plus.

De acuerdo con la compañía, NFL+ contará con dos tipos de suscripción, NFL Plus y NFL Premium, ambas suscripciones cuentan con beneficios similares. Por ejemplo, transmisión en vivo de partidos de temporada regular y playoffs incluyendo el Super Bowl, pero solo en celular o tablet.

Asimismo, se pueden escuchar transmisiones de radio en vivo de los partidos, ver todos los partidos de pretemporada y tener todo el contenido de la NFL Network sin anuncios. Sin embargo, solo los usuarios de NFL Premium tendrán beneficios extra; por ejemplo, ver las repeticiones de los partidos, acceso a tomas exclusivas o como los entrenadores preparan su plan de juego.

Por el contrario, las desventajas de este servicio streaming de la NFL es que no tendrá todos los juegos, un punto el cual sí cubre el servicio streaming Game Pass. Además, NFL+ solo está disponible para dispositivos iOS y Android, por lo que no se podrá ver el contenido a través de Smart TV.

Esta no es la primera vez que la NFL apuesta por plataformas streaming para transmitir su contenido y llegar a más audiencia a nivel internacional. Hace algún tiempo, el organismo firmó un contrato con Amazon para tener los derechos de algunos partidos y contenido extra respecto a la NFL.

Aunado a ello, el potencial de Twitch y YouTube, pueden significar un impulso mayor para la NFL quien también está incursionando en el mundo del streaming. Solo la plataforma de Amazon cuenta con el 92% de la audiencia fanática a los videojuegos, en tanto, YouTube tiene un 14% y Facebook Live un 12% en este rubro.

Crear contenido para las plataformas streaming o de video es una apuesta para interesar a los jóvenes ya que en promedio, el aficionado de la NFL tiene 50 años, según storybaker. Por tal motivo, repuntar para obtener protagonismo en la audiencia más jóven es apostar por crear y diseñar contenido enfocado a sus gustos y necesidades de esta audiencia.