NFL: ¿Qué tecnologías utiliza dentro y fuera del campo?

Desde realidad aumentada, hasta Big Data, estas son las tecnologías que utiliza la NFL para mejorar su producto para los aficionados, equipos y publicidad

NotiPress.- Hoy en día, tecnologías como big data, Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) o realidad aumentada (RA) o realidad virtual (RV) son fundamentales en múltiples industrias. Por lo anterior, la National Football League (NFL) no es la excepción y ha integrado estas herramientas, desde la parte del entretenimiento y logística, hasta entrenamientos y partidos oficiales.

Una de las primeras tecnologías que introdujo la NFL a los partidos de temporada y postemporada fue la realidad aumentada (RA) con la línea de scrimmage y el primero y diez. La línea amarilla sobre el césped delimita virtualmente el límite que necesita alcanzar cada equipo para obtener otras cuatro oportunidades para avanzar.

Asimismo, la línea azul (en ocasiones negra) sirve para que ninguno de los dos equipos pueda cruzar hasta que la siguiente jugada haya comenzado. De la misma manera, existe una línea virtual roja denominada Red Zone la cual indica dónde está la zona de anotación.

Cada una de estas líneas está hecha por la RA y un chroma key cuyo objetivo es identificar cada píxel en un frame o cuadro de video y reemplazarlo por gráficos, en este caso una línea. Posteriormente la RA detecta todos los tonos en el terreno de juego y traza la línea dependiendo el ángulo de la cámara.

Su primera aparición fue en el partido de Cuervos de Baltimore vs Cincinnati Bengals el 27 de septiembre de 1998 a través de la cadena deportiva ESPN. A partir de ese momento, la RA fue parte indispensable en la NFL y actualmente se utiliza incluso en los shows de medio tiempo.

Actualmente, la empresa estadounidense Snap (dueña de la aplicación Snapchat) es quien opera la RA en la NFL, todo con el fin de crear elementos virtuales. Por ejemplo, desde la línea de scrimmage, hasta crear contenido como cascos, camisetas o textos virtuales en la app para entretener a los aficionados.

En la NFL uno de los mayores atractivos son las estadísticas, desde pases por tierra, hasta las yardas recorridas por cada jugador. Ante esta situación, la firma de tecnología Zebra logró un acuerdo comercial con la liga para colocar a cada jugador una Etiqueta de Identificación por Radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la firma, las pegatinas de RFID capturan datos de ubicación en tiempo real, velocidad y aceleración de cada atleta, jugada y centímetro del terreno de juego. Luego de capturar la información, es procesada y compartida a través del programa Next Gen Stats a los equipos para que sepan con exactitud el rendimiento de cada jugador.

Cabe señalar, no todo es software en la NFL, también hay hardware y dispositivos que proporcionan ayuda a cada equipo. Tal es el caso de Windows y su tablet Surface, un dispositivo operado en conjunto con Snap para analizar en tiempo real el rendimiento de los jugadores.

Por otra parte, la Surface de Microsoft también sirve para planear las jugadas en cada juego, mejorando la experiencia de los aficionados. Incluso, es empleada con el fin de diseñar esquemas de búsquedas de talento en las Universidades y las contrataciones en el Draft de la NFL.

Si bien, la industria de la tecnología es indispensable para las empresas, la NFL tuvo la visión de adaptar cada una de estas herramientas en pro del beneficio del juego. Al mismo tiempo, ofrece a los aficionados una nueva experiencia y a los equipos desarrollar el mejor desempeño de cada jugador.