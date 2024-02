Nicki Nicole confirma ruptura con Peso Pluma tras filtración de supuesta infidelidad

Miami, (Notistarz).- La cantante argentina Nicki Nicole confirmó que terminó su relación sentimental con el intérprete de corridos tumbados Peso Pluma, luego de filtrarse unas fotografías del mexicano con otra mujer.

A través de sus redes sociales, la artista de urbano escribió unas breves palabras en las cuales deja ver desconcierto, pero también la decisión que tomó tras hacerse públicas las imágenes de su novio, galardonado con un Grammy en la más reciente edición.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”, escribió.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, puntualizó. Este mensaje llega después de que la artista borrara de su Instagram todas las fotografías con Peso Pluma en una respuesta a la supuesta infidelidad de su novio.

El cantante mexicano, quien se coronó en 2023 como uno de los artistas más escuchados de Spotify, aún conserva las fotografías con la argentina y no ha hecho pronunciamiento alguno sobre la filtración de las imágenes con otra mujer o de su relación con Nicki.

En redes sociales circula un video de Peso Pluma en compañía de una mujer en un casino en Las Vegas, ciudad en la cual se realizó el Super Bowl LVIII al cual también acudió. También se hicieron públicas algunas fotografías.

Notistarz/Staff