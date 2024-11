Nicki Nicole muestra vulnerabilidad y fuerza con el trap-rap “Sheite”

Miami, . (Notistarz).- La estrella argentina Nicki Nicole estrena el sencillo “SHEITE”, el cual muestra a la cantautora enfrentando el dolor de un amor perdido con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza.

El videoclip de este tema, filmado en Buenos Aires, muestra a Nicki retomando una imagen que sus fans reconocerán al instante al igual que en su primer tema “Wapo Traketero”, aparece recorriendo las calles en bicicleta.

Este es el segundo adelanto de su próximo proyecto, “NAIKI”, que le permite revivir sus inicios en el trap, el rap y la música urbana.

“El disco se llama Naiki, que es como me llaman los que me conocen. Todo el mundo me dice Nicki o Nicole o Nicki Nicole y solo la gente que me conoce muy, muy de cerca, me llama Naiki, como suena”, dijo Nicki en una entrevista para Variety.

La artista agregó que “Naiki es la persona que yo soy en mi día a día, sin miedos, sin ataduras. Es la que da un paso al frente y dice lo que tiene que decir. Abarca a esa Naiki que se la juega, que está haciendo los géneros que le gustan, que saca lo que hace mucho tiempo que quiere sacar”.

“Hasta ahora no he sentido que Naiki estuviera presente, pero ahora lo está más que nunca. Me siento preparada para soltar este disco, que habla de muchas cosas personales pero en géneros de trap y rap, los cuales me representan un montón. Creo que la gente lo espera ¡y yo espero que lo disfruten mucho”, confirmó.

“NAIKI,” llamado así por su propio apodo. La primera canción que lanzó de este proyecto fue “FORTY”, que ya supera las 2 millones de reproducciones en Spotify.

La artista también anunció su nuevo proyecto de cortometraje que subió a sus redes sociales, donde muestra un encuentro entre la Nicki de 2024 y la de 2019, que le recuerda el cómo empezó todo y la reconecta con su esencia.

Entre los temas de “Naiki” se destacan Veinte, Sheite, Forty, Money Machine, Fuck That, We love that Shit ft.Khea, Bitches, Máscara ft.Duki y Alh.

La cantautora ha estado Nominada siete veces al Latin Grammy y cuenta con 22.7 blues, hip hop, reguetón y pop urbano, mas millones de seguidores en Instagram, 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, 14.9 millones de seguidores en TikTok y 5.2 millones de suscriptores en YouTube.

Notistarz/Staff