Nicky Jam retira su apoyo a Donald Trump y afirma que “Puerto Rico se respeta”

San Juan, (EFE).- El reguetonero de origen puertorriqueño Nicky Jam retiró este miércoles su apoyo al candidato republicano y expresidente Donald Trump y remarcó que “Puerto Rico se respeta”, después de que el comediante Tony Hinchcliffe dijera que es una “isla flotante de basura” en un mitin del Partido Republicano.

“Pensaba que (Trump) era lo mejor para la economía de Estados Unidos donde viven muchos latinos, vivimos, me incluyo. Viven muchos inmigrantes que están sufriendo por la economía y él, siendo negociante, pensé era el mejor movimiento”, expresó el artista en su cuenta de Instagram.

“Nunca en mi vida pensé que un mes después iba a venir un comediante a criticar a mi país y hablar mal de mi país, y por ende, renuncio a cualquier apoyo a Donald Trump. Puerto Rico se respeta”, subrayó Jam.

A mediados de septiembre, el reguetonero mostró su apoyo a Trump en un mitin en Nevada y dijo: “Te necesitamos de vuelta como presidente. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada. Necesitamos a Trump”.

“¿Dónde está Nicky? Gracias Nicky. Excelente tenerte aquí”, le respondió entonces el candidato republicano para las elecciones que se celebrarán el 5 de noviembre.

Los cantantes puertorriqueños Anuel AA y Justin Quiles también mostraron su apoyo a Trump en un mitin, pero importantes artistas de la isla han dado su respaldo a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris.

Los líderes de todos los partidos políticos de Puerto Rico, así como renombrados artistas como Ricky Martin y Residente, han expresado desde el pasado domingo su rechazo a las declaraciones del comediante.

Hinchcliffe tenía previsto viajar a Puerto Rico esta semana y presentarse en Gala, uno de los principales centros turísticos de San Juan, y en la zona exclusiva de Palmas del Mar en Humacao (este), pero las administraciones de ambos lugares cancelaron su acto.

Los habitantes de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU., no pueden votar entre Trump y Harris en las elecciones, pero sí participan en esos comicios los más de 5 millones de puertorriqueños que viven en EE.UU.