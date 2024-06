Nicolás de la Cruz apunta a ser la novedad de Uruguay contra Bolivia

Basking Ridge (EE.UU.), (EFE).- La entrada de Nicolás de la Cruz en el once inicial en lugar de Giorgian de Arrascaeta apunta a ser la única novedad de Marcelo Bielsa para el partido que jugará este jueves Uruguay contra Bolivia.

La Celeste se entrenó este miércoles por última vez antes de ese partido con una sesión vespertina en las instalaciones de The Pingry School en Basking Ridge, una localidad de Nueva Jersey situada unos 60 kilómetros al suroeste del MetLife Stadium de East Rutherford en el que se jugará el encuentro.

Los medios tuvieron acceso a los primeros 15 minutos de entrenamiento en los que se perfiló que De la Cruz formaba parte de los titulares en lugar de un De Arrascaeta que es compañero suyo en el Flamengo brasileño y que fue la sorpresa de inicio en el duelo contra Panamá.

De este modo, De la Cruz completaría el centro del campo de Uruguay junto a Federico Valverde y Manuel Ugarte.

Bielsa confirmó este jueves en una rueda de prensa anterior a la práctica que tiene a todos sus jugadores disponibles, incluido un Ronald Araújo que tuvo que salir del encuentro contra Panamá en el descanso tras sufrir un mareo.

Con todo ello, el posible once de Uruguay contra Bolivia estaría formado por Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás de la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

El partido entre Uruguay y Bolivia se disputará este jueves a las 21 horas (1 GMT del viernes).