Nikola Jokic: “Ha sido un partido de altibajos”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Nikola Jokic, pese a su magnífica actuación que le dio el triunfo a los Denver Nuggets, aseguró que su equipo debe ser más consistente si quiere alcanzar las Finales de la NBA por primera vez en su historia.

“Ha sido un partido de altibajos. En la primera parte fuimos muy buenos, controlamos el encuentro, todo: el ritmo, la defensa, los rebotes…”, explicó a la cadena ESPN nada más terminar el duelo ante los Lakers.

“Pero en la segunda parte lo perdimos. Son un equipo realmente talentoso y perdimos la compostura que teníamos en la primera mitad”, añadió.

Jokic opinó que los Nuggets son más vulnerables si no se mantienen fieles a su plan de juego colectivo pero también recalcó el valor de empezar esta final de Conferencia con un triunfo.

“Sabíamos que iban a volver, son un equipo duro. Pero ganar de uno o de 20 a estas alturas del año no importa: una victoria es una victoria”, aseguró.

Los Nuggets tomaron ventaja en la final del Oeste gracias a una extraordinaria actuación de Nikola Jokic, que deslumbró con 34 puntos (impresionante 12 de 17 en tiros), 21 rebotes (6 ofensivos) y 14 asistencias para su sexto triple-doble en estos playoff.

Denver llegó a ganar de 21 puntos pero sufrió hasta el final ya que los Lakers, pese a que su defensa no estuvo ajustada hasta el último cuarto, ofrecieron una resistencia admirable y LeBron tuvo un triple en el último minuto para haber empatado el marcador.

Anthony Davis, pese a lidiar con Jokic, brilló con 40 puntos y 10 rebotes y LeBron James sumó 26 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias.

Ya en la rueda de prensa posterior al encuentro, Jokic enfatizó la necesidad de su equipo de apretar en defensa para aprovechar las transiciones.

“Tenemos que defender primero para poder jugar rápido. Esa es la meta, especialmente porque sabemos que ellos son buenos en las transiciones”, dijo.

Jokic también alabó a Davis como “uno de los jugadores más talentosos de la liga”.

La actuación del genio serbio esta noche le llevó a conseguir varios hitos en la historia en la NBA.

Por ejemplo, Jokic igualó a Russell Westbrook en el tercer lugar de los jugadores con más triples-dobles en unas eliminatorias (12).

Por delante solo tienen a Earvin ‘Magic’ Johnson (30) y LeBron (28).

Además, el pívot de los Nuggets se convirtió en el único jugador que ha superado los 30 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias en los playoff en más de una ocasión (lleva dos en total).

Solo dos leyendas lo lograron antes y nunca repitieron: Wilt Chamberlain (37 puntos, 27 rebotes y 11 asistencias en 1967) y Kareem Abdul-Jabbar (38 puntos, 23 rebotes y 11 asistencias en 1970).

Además, gracias a su excepcional primera mitad (19 puntos, 16 rebotes y 7 asistencias), Jokic se convirtió en el primer jugador en 25 años en alcanzar los 15 puntos, 15 rebotes y 5 asistencias en una sola parte de un encuentro de playoff.