Nina Joory lanza “Otra Noche Contigo”, su primer sencillo en español

Miami.- La cantante y compositora brasileño-suiza Nina Joory presentó “Otra Noche Contigo”, su primer sencillo en español, una poderosa y sentimental balada que fusiona géneros latinos urbanos y ritmos afrobeat. Las letras recuerdan a una conexión romántica entre dos personas en la cual, sin importar el tiempo que ha pasado o la distancia, continúa vigente el deseo de reconectarse. Es un acercamiento fresco y novedoso al pop latino. “Hay que ser auténticos, porque lo mejor que puedes ofrecer como artista es tu mismo. Y mi autenticidad es también la exploración de todo el universo sonoro, donde el idioma español es tan relevante y universal”, afirmó la artista. “Otra Noche Contigo” fue escrita y producida por Kuinvi, quien interpretó un importante papel como productora principal del más reciente y aclamado álbum de Becky G “Esquemas”. Nina Joory y Kuinvi se conocieron como estudiantes en el prestigioso Berklee College of Music, donde forjaron una amistad e iniciaron su conexión musical. Los últimos cuatro años han sido esenciales para la carrera de Nina. Habiéndose desarrollado ya en el mercado estadounidense y brasileño, Nina se vio muy interesada en introducirse también en el mercado de la música latina para expandir su carrera por medio de un tercer idioma. Aprendió a hablar español a través de sus amistades y colaboradores en la industria, permitiéndole ingresar en el mercado latino no solo como artista musical, sino también como exitosa compositora. Sus canciones fusionan varios idiomas como inglés, español y portugués, géneros latinos urbanos y brasileños, e incorpora sus influencias musicales como The Weeknd y BANKS. La sinceridad de su letras, la levedad de la melodía y la instrumentación energética, pero a la vez sutil y delicada, hacen de “Otra noche contigo” el perfecto debut de la nueva etapa de la carrera artística de Nina Joory. Nina Joory creció en el ambiente cosmopolita e internacional de Ginebra y desde pequeña habla francés, portugués e inglés. En 2018, se mudó a Rio de Janeiro, Brasil, a continuar su carrera como artista y compositora. Mientras expandía su carrera, colaboró con productores musicales como Pedro Breder y Sergio Santos (créditos: Anitta, Major Lazer, Ciara, Ludmilla), quienes son figuras influyentes en el mercado de la música brasileña. Nina también se presentó en The Week, uno de las discotecas LGBTQ más importantes de Latinoamérica, y en la discoteca Londra, como invitada de George Israel, un ícono del rock brasileño en los años 80. A pesar de la crisis del COVID, la cuarentena brindó oportunidades únicas para la artista y compositora, como su participación en el livestream SOS Rainforest Live, un evento organizado por Sting para crear conciencia sobre el bosque del Amazonas. Al salir de la pandemia, Nina fue contratada como headliner en la discoteca Supperclub de Marbella, España, en Puente Romano, uno de los hoteles más lujosos de Europa, donde se presentó todo el verano de 2021 frente a una audiencia internacional. Está trabajando en su nueva música con compositores y productores musicales en Miami y Los Ángeles, además de componer para artistas emergentes en Latinoamérica y Estados Unidos. Una de sus colaboraciones más recientes incluye la composición de la canción “Cambiarte”, interpretada por Paty B y Sobrino, que hizo su debut en algunas de las playlists editoriales más importantes de Spotify. Recientemente, Nina compuso e interpretó canciones para la serie “The Young and the Restless”, el daytime drama show número uno de la cadena de televisión americana CBS.