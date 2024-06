‘No pongan nada rojo delante de un Toro’, Lautaro se reivindica con goles cada 15 minutos

East Rutherford (EE.UU), 26 jun (EFE).- Lautaro Martínez, el goleador de la Copa América, se ha acostumbrado a esperar su oportunidad desde el banquillo desde el comienzo del torneo, quizá un acicate, porque cada vez que aparece sobre el terreno de juego marca.

“No pongan nada rojo delante de un toro”, publicaba en redes la AFA para explicar la irrupción de Lautaro para resolver un partido ante Chile que parecía abocado al empate. Como contra Canadá, lo hizo a un toque y desde dentro del área, su sello personal.

Lautaro es, detrás de Messi, el segundo máximo goleador de la Albiceleste en la era Scaloni, con 26 goles.

Y ha marcado cuatro tantos en las últimas dos semanas: dos a Guatemala en el último amistoso previo, uno a Canadá, en la inauguración de la Copa América, y el decisivo ante Chile.

En Estados Unidos no ha hecho más que prolongar la racha que le convirtió en el máximo goleador de la Serie A (24 tantos), en el argentino que más goles ha marcado en la historia de Inter (129) y en ser elegido el Mejor Jugador del Torneo.

Pero todo eso no le ha valido para sacarse de encima la condición de revulsivo. En competencia con Julián Álvarez, Scaloni siempre ha elegido en esta Copa América al delantero del Manchester City. “Todos los partidos voy a intentar poner al que creo que está mejor”, volvió a insistir el técnico al ser cuestionado por la llamativa suplencia de Lautaro.

“Para un entrenador es difícil. Soy de los que piensa que juegan 11 y el equipo tiene que estar equilibrado. Hay momentos que se puede desequilibrar, porque necesitás ganar, pero me gusta un equipo con estructura y es difícil mantenerla con cierto tipo de jugadores. Será el debate todo lo que resta de torneo, pero están marcando y eso nos alegra”, indicó Scaloni, que aseguró que no existe más que una competencia sana entre los dos delanteros.

“El primero que se alegró fue Julián, el segundo Lautaro y el tercero yo”, dijo y las imágenes le han dado la razón, porque se han hecho viral la celebración por parte del atacante del Manchester City su reacción tras el gol del ‘Toro’ ante Chile, saliendo eufórico del banquillo a celebrarlo.

Lautaro, no obstante, no se resigna a su condición de suplente. “Hay ganas de volver a jugar desde el arranque, trato de demostrar eso en cada entrenamiento”, sentenció en la zona mixta del Metlife Stadium.

El sábado ante Perú podría tener esa ocasión, pero ¿le reforzaría después de que la clasificación está asegurada y Scaloni ha anunciado que pondrá a los menos titulares?. De momento, ‘el Toro’ responde con goles.